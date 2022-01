Il designer Mirko Tocchio e il Wwf insieme a sostegno delle tigri: il progetto sarà basato su una collezione Nft

Non solo star di Hollywood. Anche il designer e imprenditore italiano Mirko Tocchio è in prima linea a sostegno dell’ambiente. E il suo nuovo progetto volto a finanziare la tutela delle tigri – nello specifico salvaguardare il loro habitat naturale e contrastare il rischio di estinzione – ne è una testimonianza.

Mirko Tocchio si è sempre contraddistinto come attivista nelle cause ambientali, usando per i suoi capi materiali sostenibili e​ realizzando delle capsule collection attraverso processi di riciclo. L’obiettivo? Evitare l’uccisione di animali e limitare gli enormi sprechi prodotti dall’industria della moda, che sono di fatto uno grande problema per l’ecosistema.​

Il progetto Tigers Forever Fund

Il suo nuovo progetto Tigers Forever Fund si basa sulla tecnologia blockchain. Sarà generata una collezione di Nft (non fungible tokens) con delle immagini che rappresenteranno l’atto di proprietà​ e​ il certificato di autenticità di un bene unico. Una volta lanciata sul mercato, potrà essere acquistata dalle persone che vorranno sostenere la causa, che otterranno una di queste immagini digitali come segno di appartenenza. I fondi raccolti dalle vendite e i proventi delle royalty relative agli scambi futuri degli Nft saranno destinati a preservare la specie delle tigri e a combattere il loro alto rischio di estinzione. “Oggi più che mai è fondamentale vivere e svolgere il proprio lavoro in modo etico rispettando il mondo che ci circonda” afferma Mirko Tocchio. “Serve un cambiamento radicale, e soprattutto noi del mondo della moda abbiamo una grossa responsabilità. Ho deciso attraverso questo nuovo progetto di assumere un ruolo attivo per una causa molto importante per l‘ambiente. La tigre è un animale dotato di straordinaria bellezza e coraggio, e tutti noi abbiamo avuto la fortuna di ammirarlo. Come potremmo spiegare alle future generazioni che grazie alla stupidità umana non avranno questa preziosa possibilità?”.

Un progetto innovativo, indirizzato ad un target molto eterogeneo: “Tigers Forever Fund avrà un appeal anche sui giovani, in modo tale da coinvolgere più persone possibili nella causa. Gli Nft serviranno a certificare il loro impegno in un concetto tutto nuovo di fare beneficenza, con lo scopo di creare una community a cui seguiranno eventi e iniziative esclusive, dove potranno partecipare i possessori degli Nft stessi. Ci sarà una roadmap che illustrerà la nostra missione, con degli obbiettivi prefissati che verranno realizzati in partnership con il Wwf, impegnato con forza e decisione nel combattere il bracconaggio e nel favorire la riproduzione di questa specie.​ L’obbiettivo finale sarà quello di realizzare un ‘santuario delle tigri’ per garantire un futuro migliore a tutti gli esemplari provenienti da circostanze difficili come detenzioni illegali, chiusure di zoo, circhi e sequestri per maltrattamenti. Vogliamo creare un oasi di pace che potrà essere visitata anche dai​ sostenitori del progetto, dove questi animali potranno trascorrere gli anni rimanenti della loro vita nel rispetto che meritano e, laddove sia possibile, svolgere un percorso con persone qualificate finalizzato alla riproduzione e il reinserimento in natura”.

L’importanza di proteggere la tigre

Allo stato attuale sono rimasti circa 4 mila esemplari di tigre al mondo rispetto i 100 mila del secolo precedente. Qualche anno fa questa specie sembrava destinata all’estinzione a causa del disboscamento e delle bonifiche, che avevano eliminato il 95% del suo habitat storico. Allarmati da questo declino e dalle terribili​ implicazioni che si sarebbero verificate per la biodiversità, i rappresentanti delle 13 nazioni che ospitano la tigre si sono riuniti a San Pietroburgo per un vertice straordinario: il​ primo a unire governi, finanziatori (come il governo degli Stati Uniti e la Banca Mondiale) e Ong come il Wwf. Con un unico obiettivo:​ salvare la specie.

Il trend ha cominciato ad invertirsi e si spera che il 2022, grazie anche a questo nuovo progetto, sarà un anno di grandi risultati. Di buon auspicio il fatto che l’1 febbraio il calendario cinese segnerà l’inizio proprio dell’anno della tigre: per l’occasione, molte luxury label della moda stanno iniziando a realizzare collezioni a tema. Tra le altre, quelle di Valentino, Prada, Versace, Dior, Balenciaga e in particolar modo di Gucci, dove la figura della tigre, che riflette l’interesse del suo direttore creativo Alessandro Michele per la natura, è ricorrente già da anni.

