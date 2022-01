Come funziona la crypto GNP e chi è l’ideatore Alfonso Santitoro

Sta cercando di rivoluzionare il mondo della finanza decentralizzata. Dopo essere stato consulente blcokchain per Leonardo e Telecom Italia, Alfonso Santitoro, nato ad Angri, in provincia di Salerno, 26 anni, ha creato Genie Protocol. La sua passione per il mondo delle monete virtuali e della blockchain l’ha portato a Dubai, dove al momento vive e dove l’ecosistema delle criptovalute sta vivendo un vero e proprio boom.Oggi Santitoro, che ha fondato anche un magazine di informazione online, Blockchainews, è una delle voci più influenti del settore.

Come esperto di digital marketing & startup, ha partecipato a numerosi progetti digitali con aziende nazionali e internazionali. Negli ultimi anni ha anche collaborato come digital strategist per le prime Scuole di formazione in Italia, su cripto & blockchain.

Genie Protocol (Gnp) come funziona

La sua ultima avventura è Genie Protocol (Gnp), il primo protocollo defi per l’acquisto di set o ‘fondi’ di token multichain nativi (Bsc ed Ethereum), governati da Genie Dao, che potrà tramite voto, lanciare ‘fondi’ o set di token Erc20 e Bep20 che gli utenti potranno acquistare in un’unica transazione direttamente dal proprio wallet. Genie Protocol ha oggi una capitalizzazione di mercato di quasi 100 milioni di dollari, ottenuta dopo pochi mesi dal lancio.

Gnp è nato come una Dao (Decentralized Autonomous Organization). I fruitori di Genie Protocol potranno così risparmiare, sia sul tempo di gestione che sui costi del gas, amministrando diverse funzioni in un’unica transazione. Creerà anche qualcosa di analogo a dei fondi d’investimento decentralizzati. Questi protocolli saranno in grado di replicare l’andamento del mercato, creare dei veri e propri fondi indicizzati. Inoltre, consentirà di gestire fondi trasparenti e verificabili, resi accessibili anche ad altri utenti.

I fondi gestiti dagli utenti saranno sottoposti a una serie di limitazioni. Questi provvedimenti saranno messi in atto per ridurre al minimo il rischio di selezione avversa, come limitare l’esposizione a determinati, da parte dei gestori responsabili. Genie Dao potrà decidere, tramite votazione, di rimuovere o rendere più stringenti i suddetti limiti nella scelta dei token da parte dei gestori.

I fondi saranno composti secondo le migliori condizioni e il miglior prezzo sul mercato interfacciandosi con AMM come Uniswap, Pancakeswap e Sushiswap. A ogni utente che investe utilizzando BNB o ETH verrà assegnato un token rappresentante la sua quota del fondo, liberamente trasferibile. All’utente che acquista verrà addebitata una quota di iscrizione e, in caso di disinvestimento, sarà addebitata anche una commissione di performance. Queste due commissioni verranno utilizzate per pagare il costo del gas, riacquistare token dal pool di liquidità GNP/BUSD su Pancakeswap e ridistribuire i token acquistati agli hodler della comunità tramite i 4 diversi staking pool attualmente disponibili con periodi di lock-in di 30, 90, 180 e 360 giorni.

La visione a 5 anni di Genie

Gnp vuol diventare il player di riferimento del mercato, aiutando le persone a entrare nel mondo delle crypto e diversificare i propri investimenti. La community di investitori di Genie potranno sceglidere i migliori progetti e li chiuderanno all’interno di determinati indici tematici (ad esempio metaverso o nft). Le persone meno esperte potranno così diversificare i propri capitali facilmente. Il tutto sarà possibile tramite app.

Per il futuro? Come spiega Santitoro, l’obiettivo, da qui a cinque anni, è quella di diventare il player di mercato non solo nella fascia retail, quindi i piccoli investitori, ma anche per gli investitori istituzionali tramite la piattaforma, che investiranno all’interno degli indici Genie un po’ come per il Dow Jones e il Nasdaq. Proprio per questo, l’azienda è già in trattativa con diversi hedge fund per lavorare con questi indici.

