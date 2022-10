Forbes&Friends va in scena alla Terrazza Martini: le foto dell’evento con i protagonisti del numero di ottobre

Coraggio, tenace, spirito imprenditoriale e sguardo al futuro. Sono queste alcune delle parole che hanno caratterizzato il tradizionale appuntamento mensile con Forbes&Friends, ospitato dalla location milanese della Terrazza Martini.

All’evento, condotto dal giornalista di Forbes Italia Massimiliano Carrà, sono intervenuti due dei 100 leader di aziende italiane identificati dalla redazione e svelati nel numero di ottobre, accompagnato anche dal trimestrale Bike: Daniela D’Averio, ceo di Eolo, che si è concentrata sull’importanza del team, delle idee e dell’innovazione, toccando anche il tema del gender gap, e Giuseppe Amitrano, ceo di Dils, che si è soffermato sull’attuale contesto macro-economico, analizzando anche il futuro e le sfide del settore immobiliare.

A seguire è intervenuto anche Tancredi Alemagna, fondatore e proprietario, insieme al fratello Alberto, dell’azienda dolciaria T’a Milano, diventata ormai nel corso degli anni una foodtech a 360 gradi. Una serata quindi che ha permesso di ascoltare storie di aziende e imprenditori di successo.

Come sempre, quindi, Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per conoscere una realtà, quelle delle imprese italiane, da sempre ricca di sfaccettature e di vivacità.

Susanna Messaggio - Amministratore @Messaggio Consulting Andrea Patricelli - CEO @IAMA Therapeutics Marco Tesini - VP Western Europe @Hitachi Ventara Salvatore Turchetti - Country Manager @Hitachi Ventara Giulio Ravizza - CMO @Eolo Tea Della Pergola - Direttore Marketing @Pellegrini Spa Edoardo Valsecchi - Owner/Founder @Linfa EatDifferent Marco Tesini - VP Western Europe @Hitachi Ventara Mattia Lecchi - Program Manager @ImmediateAccelerator e Gianluca Copercini Carlotta Zuccarelli - Public relations manager @Lynk & Co. e Pietro Grappiolo - Network planning manager @Shell Oil Company Domenico Mancini - BDM @Business International Michele Marmino - PR Consultant @ZEDCOMM Arianna Timeto - Marketing Manager @Acer Italy e Alessandra Panarace - Junior Trade Marketing @Acer Italy Riccardo Galione - Vice President Sales @Netweek Rosa Elli - CFO @Cartiere Paolo Pigna Salvatore Ricco - Chief Communication Officer @Amplifon Salvatore Ricco - Chief Communication Officer @Amplifon e Michele Belingheri Giuseppe Amitrano - CEO @DILS Alessandro Guerciotti - CEO @Guerciotti Export Srl Alberto Alemagna - Owner @T'a Milano Daniela Daverio - AD Division Service @Eolo Spa Ezio Russo - VP & Country Leader @Celonis Emanuele Baldi - AD @Lenovo Italy Emanuele Salamone - Founder @Salamone&Partners

