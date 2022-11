Una cena-spettacolo che celebra lo spirito della città meneghina. L’appuntamento è il 1 dicembre al MAIO Restaurant

Insieme con lo spettacolo delle guglie del Duomo, giovedì 1 dicembre alle 20.30 va in scena la Saffron Night di MAIO Restaurant, cena esclusiva con un menù concepito per esaltare lo zafferano in abbinamento allo champagne. Un appuntamento da gourmet, protagonista l’oro di Milano, ingrediente indispensabile, per dirne una, per il perfetto risotto alla milanese. Un percorso sensoriale innovativo, pur nel segno della tradizione, creato dall’estro dello chef Luca Seveso, accompagnato da una selezione unica di pregiate cuvée.

Una serata dedicata a chi apprezza il vero lusso anche a tavola, ovvero un mix di eccellenza, artigianalità, bellezza. Ad aprire la serata, l’aperitivo a base Maio Saffron Gin, lanciato l’anno scorso dalla famiglia Maio come dedica speciale alla città. Poi le note di mare dell’astice, impreziosito con patata e chantilly allo zafferano, prima di assaggiare il riso allo zafferano con porri e midollo, un profumo che riporta al passato. Precisamente nel 1574, dove un ingegnoso garzone che lavorava alle vetrate del Duomo di Milano usava mescolare i colori con lo zafferano per renderli più vivaci. Ma la sua creatività non si limitava al mestiere. Infatti, per “macchiare” l’amore non corrisposto della figlia del suo mastro, durante il matrimonio della giovane decise di colorare il risotto con gli stimmi dello zafferano e, di fatto, inventare quello che oggi è considerato l’emblema della cucina milanese.

Si ritorna al presente. Lo spettacolo continua con Gnocchi di patata e zucca, vellutata di cappone, spugnole e zafferano e un Rombo abbinato a foie gras, spinaci caramellati, brodetto di vongole e zafferano. A chiudere in dolcezza, il Panettone (altro prodotto signature di MAIO diventato negli anni un must del Natale dei milanesi) riveduto nel dessert con marron glacé, zafferano e salsa alla vaniglia. Identità, storia, radici, cultura, arte, ingegno, amore. Può un solo prodotto racchiudere e rappresentare le anime di una città e dei suoi abitanti? Sì, se è lo zafferano, l’oro di Milano. Così radicato da essere affiancato al gonfalone e alla Madonnina. Ed è proprio sotto il suo sguardo, dalla terrazza di MAIO Restaurant, che il 1 dicembre si celebra la città con un menù che nasce da qui, dalla metropoli in movimento che tutto il mondo ha imparato ad apprezzare.

