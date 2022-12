Il marketplace che permette agli appassionati di investire nella musica

110.000 titoli in catalogo eseguiti da più di 100 artisti diversi, oltre 12.000 portafogli di investitori. Sono questi i numeri di ANote Music, piattaforma fondata nel gennaio 2018 da Marzio F. Schena, Matteo Cernuschi e Grégoire Mathonet con l’obiettivo di creare un marketplace di investimento in royalty musicali.

La piattaforma propone un business model unico, che offre a editori, etichette discografiche e artisti la possibilità di condividere una parte delle proprie royalty future con una rete di investitori e appassionati di musica. Un sistema che introduce un nuovo sistema di monetizzazione e permette a chi investe l’opportunità di prendere parte al percorso di chi crea musica. ANote Music mette a disposizione una piattaforma integrata ai servizi di blockchain, con l’obiettivo di rendere l’ecosistema musicale sempre più partecipativo, trasparente e sicuro.

Le origini di ANote Music

ANote Music nacque durante il Festival di Sanremo 2017, quando Marzio F. Schena e Matteo Cernuschi, rispettivamente attuali ceo e coo di ANote, si resero conto dell’impossibilità per persone esterne all’industria musicale di investire nella musica, se non in possesso di budget elevati.

Desiderosi di aprire il mercato a un pubblico più ampio iniziarono il progetto di marketplace con l’aiuto di Grégoire Mathonet, terzo co-fondatore, che portò al team tutta la sua esperienza informatica. L’obiettivo era quello di democratizzare il mercato delle royalties musicali, garantendo accesso a una nuova asset class alternativa in forte trend di crescita, a cui si affianca l’aspetto emozionale di investimento. In poco tempo ANote Music è riuscita a creare uno spazio dove gli utenti hanno la possibilità di investire in modo semplice e trasparente nel settore musicale. Il grande successo della piattaforma è testimoniato anche dai numeri, con un aumento di ricavi nel 2021 del 550% rispetto all’anno precedente.

Il sistema ANote Music

La piattaforma introduce un nuovo sistema di monetizzazione e nuove possibilità di investimento per gli utenti. I cataloghi musicali messi a disposizione dai detentori dei diritti sono sottoposti a un processo di due diligence, durante il quale vengono esaminati lo storico, i contratti e le potenzialità future dei cataloghi prima che questi siano messi all’asta.

Durante le aste, gli investitori e gli appassionati di musica hanno la possibilità di acquisire quote dei cataloghi musicali che, al termine dell’asta, andranno a far parte del loro portafoglio di investimenti. A seconda del catalogo, gli utenti che hanno acquistato le quote ricevono i pagamenti delle royalties ogni mese, oppure ogni 3 o 6 mesi. Grazie ad ANote, è possibile anche tenere traccia dei guadagni e monitorare costantemente le prestazioni dei cataloghi.

Ogni volta che viene consumata, attraverso radio, streaming online, concerti dal vivo, tv o film, la musica genera royalty che vengono raccolte e distribuite pro-quota agli investitori sulla piattaforma con il passare del tempo. I proprietari dei diritti mantengono al 100% il controllo della gestione dei propri cataloghi, mentre gli investitori su ANote Music diventano partner passivi.

Il modello di business ANote Music si basa su una commissione listing fee sul valore del catalogo al termine della fase di asta, e su commissioni di distribuzione quando le royalty vengono distribuite agli investitori in piattaforma. Un sistema che consente di mantenere un profilo di commissioni estremamente flessibile e allineato sia per gli aventi diritto che per gli investitori, in quanto ANote riceve commissioni solo in funzione del risultato. Per la base utenti, si calcolano ritorni medi annui del 9.66%.

Il provider blockchain Algorand

La piattaforma di ANote Music è integrata con il provider blockchain Algorand per garantire massima protezione a ogni transazione e dare la possibilità agli utenti della piattaforma di aprire un profilo sul sito del provider, associandolo in tutta sicurezza al proprio portafoglio ANote. Ogni transazione effettuata viene registrata nella blockchain, permettendo a tutti di controllare lo stato della richiesta, assicurando la trasparenza e la tracciabilità di ogni operazione. Un sistema che genera fiducia sia da parte della community di investitori che da parte di artisti, editori ed etichette discografiche.

Inoltre, con la possibilità di tokenizzare (ossia digitalizzare associando al bene un codice che lo identifichi in modo univoco all’interno della blockchain) asset musicali e Nft di artisti, editori ed etichette discografiche su Algorand, i nuovi cataloghi musicali sulla piattaforma avranno un corrispondente token su Algorand, oltre a fornire il diritto a ricevere una suddivisione dei futuri flussi di royalty. Ciò apre grandi opportunità per gli artisti, che possono beneficiare di quotazioni migliorate, un migliore accesso ai diritti e altro, offrendo al contempo agli investitori un’attività diversificata alternativa.

I giganti della scena internazionale in catalogo

I cataloghi presenti piattaforma ANote Music comprendono alcuni dei brani più amati, tra cui The Nights (suonata da Avicii), Dancing in the Moonlight (nella versione dei King Harvest), In my Feelings (con Drake come performer), La solitudine (con la voce di Laura Pausini), e Lady Linda (resa popolare da The Beach Boys).

Tra i cataloghi presenti ci sono quelli di Sundance Music ApS, etichetta di riferimento per il mondo del jazz e del blues, e del compositore e produttore Sterling Fox, che conta oltre 300 brani di vario genere. Ampia scelta anche sul fronte italiano, con la possibilità di investire nei cataloghi dell’etichetta bolognese Irma Records, di Benvenuto Edizioni Musicali, del duo Zero Assoluto, oltre che nei diritti di immagine de Le Vibrazioni.

