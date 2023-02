Locali esclusivi, gift box romantiche e cocktail dedicati: 7 proposte per una cena di San Valentino indimenticabile

7 idee per festeggiare San Valentino

Alessandro Borghese: quando gli opposti si attraggono

Martedì 14 febbraio si celebrae, come ogni anno, l’obiettivo di chef, pasticceri e ristoratori è accompagnare i propri ospiti in un percorso culinario romantico e suggestivo curandone tutti gli aspetti tecnici e operativi: dalla scelta della materia prima alla selezione dei decori interni delle sale. Profumi, luci, oggettistica e musica, ogni singolo elemento deve essere perfetto. Anche se decidete di festeggiarlo a casa. Ecco una selezione di ristoranti, menu delivery e special gift da scoprire a Milano e per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

A San Valentino l’omaggio di chef Alessandro Borghese agli innamorati è un inno all’amore universale, da celebrare in tutte le sue forme e da condividere con la propria metà. Opposites Attract è lo special offerto al ristorante AB – il lusso della semplicità: un doppio raviolo ripieno con rucola, ricotta di pecora, crudo di scampi, sedano rapa al latte di mandorle, mantecato al burro ed erbe aromatiche, salsa piccante e crema di mandorle. La location, con una splendida cucina a vista e un arredamento elegante e ricercato dall’alto valore estetico ed emozionale, rispecchia la personalità di Alessandro Borghese e dimostra la sua passione per la musica e per l’arte.

Le proposte romantiche di Ernst Knam

La creatività del ‘re del cioccolato’, Ernst Knam, si è sbizzarrita anche nelle proposte 2023 dedicate a tutte le persone che festeggeranno in dolce compagnia questa occasione. Dai romantici “Lievitati degli innamorati”, una creazione limited edition: un soffice impasto con fragoline di bosco, ricoperto con una glassa rossa di cioccolato bianco e cosparso di crispy fragola. Il “Nougat Montelimar” ricoperto con cioccolato fondente e decorato con cuoricini in cioccolato e la scritta ‘Love’ o ‘Ti amo’. Non mancheranno i grandi classici dello chef, come le box e le magnifiche torte a cuore nelle varianti: violet e rosso. Il Cuore Rosso è un cuore glassato con sfumature di viola realizzato con mousse al cioccolato bianco e limone inserto di mirtilli selvatici su una base di roulade bagnata al mirtillo.

Sushi vegano e atmosfera romantica da Nori Way

Se, invece, volete stupire la persona che amate con una cena a base di sushi vegano, a Porta Romana ha aperto il primo format in Italia di cucina nipponica completamente vegetale: Nori Way. La mente dietro il progetto è Roman Touliganov, insieme ai soci Guido Fornaro, Guido Giansoldati e Lorenzo Cannavale di Radicetonda. Spazio che ospita dal martedì al sabato questa innovativa food experience. Dalle tartare di salmone vegetale fino ad arrivare agli uramaki: ogni singolo ingrediente rievoca attraverso tecniche di marinatura e sapiente impiego della materia prima i sapori e le consistenze dei piatti originali.

Cena a lume di candela e cocktail firmato Gin Mare

Cena tête-à-tête, rose rosse e un brindisi inedito fai da te con un cocktail speciale firmato Gin Mare: Lupercalia. Il primo gin mediterraneo dalle botaniche naturali propone una miscela da replicare a casa a base di: 60 ml di Gin Mare, 30 ml di Chambord, 30 ml di Vino rosso Merlot, e Top con Prosecco extra dry. Per realizzarlo, vi basterà unire versare Gin Mare, Chambord e Vino rosso Merlot in un mixing glass di vetro, in alternativa allo shaker. Inserite il ghiaccio e mescolate con un bar spoon per, poi, filtrare nella flute. Colmate con Prosecco extra dry e guarnite, infine, con un tocco di romanticismo.

LEGGI ANCHE: “Come nasce il primo gin mediterraneo ottenuto da 8 botaniche accuratamente selezionate”

L’esclusività del delivery di IYO Group

In Giappone, San Valentino è una ricorrenza conosciuta con il nome di Barentain dē, giorno in cui ci si propone alla persona che si ama con un dolce pensiero di cioccolato. Ispirato a questo rito, Aji – delivery di cucina orientale di IYO Group – propone per il 14 febbraio un menu romantico composto da una selezione di Gyoza, Gunkan e Nigiri servita insieme a golose praline ripiene di tartufo di cioccolato. E per chi vuole osare, è possibile arricchire l’esperienza con due specialità afrodisiache: l’uramaki Ricciola Tartufata e l’Hotate Usuzukuri.

Tradizione e creatività: un Konnubio perfetto

Tra le nuove proposte meneghine, fuori dagli ordinari punti di ritrovo, vediamo sorgere Konnubio Milano in via dei Valtorta 36 di Keteryna Gryniukh e Roberto Rocco: un equilibrato mix di sapori della tradizione mediterranea e contaminazioni creative. Il luogo ideale per celebrare l’amore con una selezione speciale di piatti. Spiccano nel menu di San Valentino: tartare di gamberi rossi, rape barricate in osmosi, panna cotta di mandorla e gel di Lemongrass; risotto all’acqua di provola affumicata, emulsione di aglio nero e cioccolato fondente; biscuits alle mandorle con marshmallon di fragole, ganache al cioccolato bianco e panna, fragole in osmosi di sciroppo e coulis di fragole e melissa.

Si vola in Colombia per San Valentino

Se, invece, per San Valentino preferite un’atmosfera magica condita dai sapori di una cucina oltreoceano calda e conviviale, vi suggeriamo l’esperienza gastronomica colombiana di Mitù Restaurant, che prende il nome da una piccola città colombiana vicino al confine con il Brasile, porta di ingresso per visitare la foresta amazonica colombiana. Il menu del Mitù è sunto di un lavoro di creatività e ritorno alle origini a cura degli chef Alvaro Clavijo, uno dei maggiori esponenti dell’alta cucina colombiana, e Josè Narbona.

LEGGI ANCHE: “Dormire tra i boschi o sorvolare il lago di Como in elicottero? 6 idee per festeggiare un San Valentino fuori dal comune”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.