Per capire le nuove tecnologie e saperne governare i sempre più rapidi processi, è necessario parlarne con chi le utilizza tutti i giorni per esprimere al meglio il proprio talento. In ogni puntata di Tech Thirty analizziamo le diverse angolazioni dell’innovazione tecnologica con alcuni dei migliori under 30 italiani selezionati da

In questa seconda puntata ne parliamo con Alessio Aquilano, videogiocatore professionista di Rainbow Six Siege e membro del team Mkers.

Ascolta “La tecnologia dei videogiocatori” su Spreaker.

