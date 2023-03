I nuovi progetti di Lombardia Motori, l’azienda automotive fondata da un ex campione del Milan

Articolo tratto dal numero di marzo 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Ci sono storie imprenditoriali che sanno legare il prestigio del passato alla fiducia nel futuro, investendo nel superamento dei limiti e tenendo fede all’impegno e ai valori della propria tradizione. Lombarda Motori, la storica azienda del settore automotive con sedi tra Monza, Brianza e Milano, ha visto la luce nei primi anni Sessanta per volere di Luigi Zannier, ex giocatore del Milan, campione d’Italia nella stagione 1956/57. Dal 2014 la figlia Elsa presiede un gruppo con centinaia di dipendenti, otto sedi e tante idee per migliorarsi ancora, a partire dall’avveniristico nuovo Terminal Audi in apertura a Monza. Le abbiamo chiesto qual è il segreto di questa storia di successo brianzola, quanto pesa la sostenibilità nella sua azienda e se, potendo tornare indietro, rifarebbe le scelte che l’hanno portata dove si trova ora.

Come nasce Lombarda Motori?

La storia di Lombarda Motori è strettamente legata alle vicissitudini personali di mio padre. Dotato di un carattere forte e intraprendente, al termine di una brillante carriera sportiva in ambito calcistico ebbe il desiderio di intraprendere un’attività imprenditoriale. Intuendo le potenzialità e i futuri sviluppi del mondo automotive, aprì nel 1963 la sua prima concessionaria a Monza, dando inizio così a quella che oggi è una storia di successo e passione.

Quanto è importante il legame con il territorio per la società?

Abbiamo la fortuna di operare in un’area caratterizzata da un tessuto imprenditoriale sviluppato e florido, il che ci ha concesso di alimentare un rapporto con il territorio grazie a partnership con le diverse associazioni di categoria con cui condividiamo obiettivi e strategie.

Con poco meno di 300 dipendenti, otto sedi e diecimila consegne all’anno, siete un punto di riferimento per l’area di Monza-Brianza, Milano e Desio. Qual è il segreto di questa storia di successo?

Da sempre sono convinta che il segreto del successo sia nella capacità di far vivere ai clienti un’esperienza unica, unendo professionalità, disponibilità ed empatia. Questi valori ci hanno concesso di creare un gruppo di clienti fidelizzati sia in ambito retail che business.

Quanto è importante la sostenibilità per Lombarda Motori?

È la parola d’ordine per noi e per i marchi che rappresentiamo. La strada della sostenibilità elettrica intrapresa dal gruppo Volkswagen è un passo necessario, dal quale non si può tornare indietro. Per queste ragioni dobbiamo contribuire a diffondere la cultura della mobilità elettrica offrendo consulenze al cliente qualora necessitasse di chiarimenti riguardo la gestione dei veicoli elettrici.

A poco meno di un decennio dalla sua ascesa alla guida di Lombarda Motori, se avesse la possibilità di scegliere, rifarebbe tutto ciò che ha fatto in questi anni? Cosa la rende più orgogliosa?

Assolutamente si! Ciò che mi rende orgogliosa è essere riuscita a creare un gruppo di persone coeso e motivato, capace di trasferire al cliente il senso di appartenenza che si respira in azienda. I valori che mi hanno sempre guidata sono il rispetto per i collaboratori e la meritocrazia, affinché si possano creare percorsi di crescita per dare modo ai talenti di esprimere la loro potenzialità.

Cosa si può dire della nuova sede di Lombarda Motori di prossima apertura? Perché sarà una struttura all’avanguardia?

Il nuovo Terminal Audi vuole essere un edificio funzionale e smart, nei servizi e nelle architetture. La nuova struttura ha un obiettivo preciso: quello di ridurre al minimo l’impatto ambientale e porre l’attenzione sul cliente come individuo, all’interno di una realtà ecosostenibile. Sarà presente un’ampia gamma di servizi dedicati al cliente Audi, personalizzati e sempre più evoluti, nel rispetto dei dettami della eco-sostenibilità, attraverso software per gestire il bilanciamento energetico, soluzioni elettriche intelligenti e fonti rinnovabili. L’edificio è caratterizzato da una superficie complessiva di 13.250 metri quadri, di cui 1.800 di showroom, un service di 1.850 metri quadri con 22 ponti, 350 posti auto. Il tutto è inoltre supportato da un sistema di 1.008 pannelli fotovoltaici per una superficie di 1.130 metri quadri di facciata fotovoltaica e 34 postazioni di ricarica dimmerabili e monitorate centralmente.

Dove vede Lombarda Motori da qui ai prossimi cinque o dieci anni? Quali sono gli obiettivi a cui tende?

Il mercato automotive sta vivendo una grande trasformazione e Lombarda Motori è pronta a cogliere ogni opportunità e sfida. È importante adeguare l’organizzazione e i relativi processi ai cambi di rotta del mercato, avendo sempre come obiettivo principale quello di continuare a offrire un servizio eccellente ai nostri clienti. Il principale traguardo che vorremmo raggiungere è quello di creare esperienze su misura per ogni singolo cliente, mantenendo allo stesso tempo una strategia che raggiunga grandi numeri.

