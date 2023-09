Vivere la Croazia su misura: il concetto di lusso dell’azienda di concierge The Iman Group

Ville di lusso in Croazia, fornite da The Iman Group

Nel settore dei viaggi di lusso e dei servizi di ospitalità in Croazia, c’è un’azienda che si sta ritagliando uno spazio di rilievo: The Iman Group. Guidata da Marko Cirković, il brand offre esperienze sin dalla fondazione del gruppo nel 2019. Ciò che è iniziato con una forte attenzione alla gestione delle proprietà si è rapidamente evoluto in un servizio completo su misura di concierge di lusso, per soddisfare le esigenze di una clientela d’élite.

Lusso senza pari a portata di mano

Al centro di The Iman Group c’è l’impegno nel fornire un modello di esclusività ai clienti. Essendo l’unico servizio di concierge di lusso in Croazia gestito da persone del luogo, il marchio mostra ciò che di meglio il paese ha da offrire. Che si tratti di splendide ville, hotel sontuosi, yacht magnifici, auto di lusso, elicotteri o jet privati, The Iman Group non lascia nulla al caso nella creazione di esperienze indimenticabili. La gamma di servizi proposti include la fornitura di autisti, maggiordomi e sicurezza privata per la clientela più esigente.

Diamo vita a esperienze indimenticabili

Ciò che distingue veramente The Iman Group dalla concorrenza è la creazione di esperienze complete e fuori dall’ordinario. Il brand progetta itinerari su misura che lascino un ricordo duraturo, ponendosi ben oltre la semplice offerta di alloggi e mezzi di trasporto. Con una vasta gamma di servizi e partnership esclusive con le migliori strutture, The Iman Group pone attenzione al dettaglio in ogni situazione, dall’intrattenimento di prim’ordine agli eventi elitari negli hotel, nelle ville e nelle discoteche più chic. La gestione degli eventi e del design dell’intrattenimento distingue The Iman Group dai servizi standard di concierge, il che rende questa azienda capace di pianificare un matrimonio in una villa stravagante e coordinare allo stesso tempo un vasto programma di intrattenimento che prevede cene-spettacolo, acrobati, cantanti e altro ancora.

Un impatto pionieristico nel turismo medico

In questo settore, The Iman Group ha lasciato un segno indelebile, in particolare nel turismo delle cure dentistiche. Il marchio offre pacchetti completi su misura per i turisti in cerca di relax e trattamenti medici professionali, combinando le esigenze legate ai viaggi di lusso con quelle delle cure dentistiche. The Iman Group cura ogni aspetto del soggiorno dei propri ospiti, dalle sistemazioni alla garanzia di appuntamenti. La vicinanza della Croazia all’Italia rende questo tipo di esperienza confortevole e senza soluzione di continuità per gli italiani in cerca di servizi del genere.

Il percorso di Marko Cirković

Dietro a The Iman Group c’è Marko Cirković, fondatore e ceo, che ha una comprensione innata del vasto potenziale turistico della Croazia. Motivato da un profondo apprezzamento per ciò che ha da offrire il suo paese, Marko ha intrapreso questo viaggio dopo aver completato gli studi in legge e acquisito una formazione nei settori dei viaggi, del turismo e del commercio, specializzandosi presso la Harvard Business School. Le esperienze in ambito europeo e globale lo hanno dotato competenze utili a delineare la visione per la creazione di servizi di concierge in Croazia.

L’obiettivo era quello di offrire il miglior servizio esclusivo della regione, che fosse in grado di valorizzare la bellezza e le attrattive della Croazia, fornendo al contempo un livello di conoscenze privilegiate che solo gente del luogo può possedere.

Una certezza nel settore dei viaggi di lusso

La presenza di innumerevoli celebrità e vip tra i clienti di The Iman Group nel corso degli anni è la dimostrazione che i servizi offerti dal gruppo sono tra le eccellenze del settore. L’azienda non solo ha ridefinito il concetto di viaggio di lusso in Croazia, ma anche dettato nuovi standard per i servizi di concierge esclusivi a livello globale. Quando si tratta di vivere al meglio un soggiorno in Croazia, The Iman Group fa la differenza, assicurando che ogni singolo attimo nel paese sia sinonimo di straordinarietà.

