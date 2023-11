Chi sono i nuovi stellati della 69° edizione della Guida Michelin

A closeup shot of the chefs preparing a fine dinner at the kitchen in a restaurant in London, England

Come ogni classifica, il giorno dopo lascia sul campo contenti e scontenti. Ma non c’è dubbio che anche quest’anno la presentazione della Guida Michelin – andata in scena ieri al Teatro Grande di Brescia, in Franciacorta – abbia tenuto più di una categoria col fiato sospeso per oltre un’ora: i diretti interessati, ossia chef e ristoratori per i quali una stella in più o in meno può significare la svolta dal punto di vista economico; ma anche giornalisti, addetti ai lavori e appassionati, che ormai vivono l’assegnazione dei “macaron” con un’attesa febbrile e una partecipazione non dissimile a quella per il toto-Sanremo o una finale di Champions League.

LEGGI ANCHE: Dalla Campania all’Umbria collezionando stelle Michelin: il viaggio dello chef Vincenzo Guarino tra borghi nascosti e la torta di Maradona

La Guida Michelin

Ebbene, la 69° edizione della Guida Michelin ha emesso i suoi verdetti e sancito importanti novità: alcune magari più prevedibili – il ritorno di Norbert Niederkofler (col nuovissimo “Atelier Moessmer” a Brunico) nell’olimpo dei tristellati dopo la chiusura del precedente ristorante “St. Hubertus” a San Cassiano – e altre meno, come l’identico exploit ottenuto dallo chef Fabrizio Mellino con il suo “Quattro Passi” a Nerano, nel napoletano.

E’ la prima volta che il massimo riconoscimento della “rossa” viene conferito a queste latitudini, ed è una soddisfazione che fa il paio con quella dei due pizzaioli campani (Salvatore Marcucci e Diego Vitagliano) in cima al ranking mondiale di categoria.

Le statistiche raccontano poi di nuovi ristoranti con due stelle: Andrea Aprea con l’omonimo locale a Milano, il “George Restaurant” di Domenico Candela a Napoli, “Piazzetta Milù” di Maicol Izzo a Castellammare di Stabia (Na), più due locali di recente apertura – il “Verso” dei fratelli Mario e Remo Capitaneo a Milano e “Rei Natura” di Michelangelo Mammoliti a Serralunga d’Alba – che fanno il doppio salto, passando direttamente da zero a due. Sono invece ben 26 i ristoranti con una nuova stella, e la metà le “stelle verdi” assegnate per la particolare attenzione alla cucina sostenibile.

Fin qui i freddi numeri. Ma se abbiamo esordito scrivendo che ogni battaglia lascia sul campo vincitori e vinti, ecco che la regione vincitrice morale di quest’edizione è senza dubbio l’Umbria, che raddoppia il numero delle proprie stelle con le novità di “Ada” (Ada Stefani, Perugia), “Unè” (Giulio Gigli, Capodacqua PG) ed “Elementi” (Andrea Impero, Torgiano PG).

Le regioni

Bene il sud, in generale, ma va in controtendenza la Puglia, che perde una stella – quella del ristorante “Cielo” del Relais La sommità ad Ostuni – passando da 11 a 10 “macaron” con buona pace di chi annunciava che col suo arrivo avrebbe portato la stella nella regione. Delusione anche per il Piemonte, che al netto del successo di Mammoliti ne perde tre.

Sempre a livello regionale, quella con le novità stellate più importanti è la Campania, con 1 tre Stelle, 2 due Stelle e 3 una Stella , 6 ristoranti in totale. Bene la Lombardia con 7 novità (2 due Stelle, 5 una Stella), mentre sul terzo gradino del posto troviamo la Toscana con 4 novità mono-Stella. Ancora una volta i nomi più gettonati del toto-Stella, a partire dalla seconda al “Lido84” di Riccardo Camanini, sono rimasti a secco, a riprova di come i meccanismi della guida sfuggano a facili prevedibilità.

In un’ipotetica classifica regionale, quindi, la Lombardia detiene la leadership con 60 ristoranti (3 tre stelle, 6 due stelle, 51 una stella), piazza d’onore per la Campania con 51 ristoranti, (1 tre stelle, 8 due stelle, 42 una stella), davanti alla Toscana con 43 ristoranti (1 tre stelle, 4 due stelle, 38 una stella). Fuori dal podio il Piemonte a quota 40 ristoranti e il Veneto con 32 stellati. A livello complessivo, i ristoranti italiani col “macaron” si avvicinano a quota 400, di cui 13 col massimo punteggio.

Last but not least, un cenno a un premio speciale assegnato: quello come Mentor Chef al toscano Gaetano Trovato (“Arnolfo”, a Colle Val d’Elsa) per aver fatto crescere sotto la sua ala un’intera generazione di professionisti, che non a caso sono riconosciuti come “arnolfini” proprio a voler sancire l’importanza di essere maturati alla corte di Trovato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.