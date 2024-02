Dalle consegne a domicilio alla longevità: le app realizzate da questa azienda informatica

Cos’hanno in comune un’app social network per animali, un’app per ritrovare la forma, un’app per le consegne a domicilio e un’app per massaggi a domicilio? L’azienda informatica che le ha realizzate!

Res Media, partner IBM e Google, è una società specializzata nello sviluppo di applicazioni mobili professionali e progetti e-commerce performanti. Il team è costituito da consulenti certificati Google, programmatori senior, UX designers qualificati e professionisti di marketing digitale.

L’obiettivo è il successo dei clienti seguiti che Res Media persegue accompagnandoli in tutti gli step di sviluppo. Si parte dall’analisi del progetto customizzato ad hoc con un mock-up grafico, alla programmazione secondo i migliori standard qualitativi, alla pubblicazione garantita sugli stores Ios/Android. Lo step finale va alla promozione, con il lancio sul mercato al fine di far monetizzare il progetto.

Per far raggiungere ai propri clienti i traguardi voluti, Res Media e il suo staff utilizzano sistemi per aumentare la visibilità online, incentivando a scaricare il più possibile l’applicazione sviluppata e le visite al sito. Il compito di Res Media è di creare continue strategie digitali per aumentare il traffico online dei progetti in capo ai clienti, facendo sì che il risultato possa essere massimale.

Case history

PetSmile

Res Media ha sviluppato un’app social network tipo Instagram, dedicata solo agli animali. Attraverso questa applicazione è possibile connettersi con altri amanti della specie, condividendo con la community Pet Smile il proprio animale domestico. L’utilizzo è semplice: dopo aver creato il profilo del proprio amico a quattro zampe, è possibile aggiungere foto e video nel profilo e fare delle storie in primo piano! Il like è a forma di zampa e ogni mese c’è una gara che premia con buoni spesa, la foto con più consensi! Prossimamente sarà possibile scoprire anche consigli nutrizionali e tanto altro dedicati agli animali, con il parere di esperti del settore.

Intensive 21

Una startup legata alla salute e alla longevità: è l’App Intensive 21, realtà fondata a Milano da Natalya Gera, health coach, personal e postural trainer, insegnante di danza classica ed esperta di nutrizione, la quale si è affidata a Res Media per lo sviluppo della sua applicazione. L’utente ha la possibilità di creare il profilo personale ed iniziare il proprio percorso di benessere attraverso un piano di dimagrimento della durata di 21 giorni. L’app di Int21 offre anche lezioni e video live, la sincronizzazione con l’app salute per mantenere aggiornato il numero dei passi registrato, notifiche per mantenere l’idratazione e l’organizzazione dei pasti suddivisi in colazione, pranzo e cena, con la possibilità per l’utente di personalizzare il proprio programma.

E i numeri, annunciati dalla fondatrice di Intensive a Milano Finanza, testimoniano il lavoro fatto da Res Media: “Ci aspettiamo circa 500-550 mila euro di ricavi quest’anno, con un Ebitda margin stabile al 65%/70%. Il capex da inizio attività è stato di circa 150mila euro”, ha raccontato la fondatrice. “Il nostro è un modello del tutto scalabile. E per la metà del 2024 è previsto il lancio dell’e-commerce sul cibo”.

Nitro

Res Media spazia e collabora con realtà in ambiti diversi tra loro. È il caso dell’app Marketplace Nitro, dedicata alle consegne a domicilio e all’e-commerce con tutti i partner presenti. Tramite questa applicazione, il cliente può ordinare a domicilio con i ristoranti associati, ma anche acquistare tramite app, presso market, negozi di abbigliamento, farmacie e tanto altro. Res Media ha realizzato un’app che vuole far vivere all’utente l’esperienza di un centro commerciale virtuale da cui poter ordinare e acquistare tramite smartphone. Un’app come quella sviluppata per Nitro è l’esempio degli obiettivi di Res Media: realizzare software unici in grado di avere un successopari a quello delle come Glovo, ma a livello anche locale.

Maibadi

Dall’alimentazione, al centro commerciale virtuale per arrivare all’app per prendersi cura del proprio aspetto direttamente a domicilio. Res Media ha sviluppato infatti l’innovativa App Maibadi, un portale dove è possibile “trovare professionisti del settore benessere e bellezza per prenotare un appuntamento con loro direttamente a casa”.

Progetto fino ad oggi a livello locale sulla città di Treviso, con l’ambizione di continuare ad espandersi. Oltre a prenotare l’appuntamento, l’app ha un sistema di sicurezza che permette di effettuare pagamenti e acquisti online con la carta di credito e di debito senza rischi di frode.

“Questo tipo di app”, si legge sul sito di Res Media, “sono un’opportunità per ottimizzare i tempi, aumentarela propria visibilità, gestire i pagamenti elettronici in maniera sicura e veloce e, per chi gestisce l’app,guadagnare su ogni transazione”.

In cifre

Daniele Vicino, ceo e founder dell’azienda, ha dichiarato di aver fatto registrare un aumento del fatturato di circa il 40% e un utile in crescita.

E per il futuro? Sull’onda di un trend sempre più in forte sviluppo, Res Media continuerà a sviluppare applicazioni su misura come aziende online, al fine di creare una nuova classe imprenditoriale in grado di concretizzare, nel digitale, le proprie idee creative. I settori più gettonati saranno sicuramente le app marketplace, e-commerce, social network, aziendali ma anche app dedicate alla formazione con l’e-learning e la consulenza a distanza per qualsiasi settore.

Da quest’anno trovano spazio anche app come emittenti televisive ed app studiate per l’intelligenza artificiale, con clienti sempre più ambiziosi anche a livello mondiale.

