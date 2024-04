WindTre Business e PTA Group: data analytics per il monitoraggio dei flussi di mobilità nei centri commerciali

PTA Group e WindTre Business hanno avviato un progetto di monitoraggio dei flussi di mobilità in oltre 65 centri commerciali sul territorio italiano, attraverso le tecnologie di data analytics. sviluppando così strategie di marketing mirate proprio grazie un approccio “data driven”. I big data Analytics, infatti, rappresentano uno strumento fondamentale nell’orientare le decisioni di business, sia per le imprese private che per le pubbliche amministrazioni.

“Grazie alla partnership con WindTre, l’obiettivo di PTA Group è quello di consolidare la leadership nel mercato di riferimento DOOH (digital-out-of-home) all’interno dei centri commerciali italiani e restituire ai clienti, nel più ampio spettro di quelli che sono i nostri servizi, un approccio data driven che possa essere di assoluto valore aggiunto in ogni singola attività che il Centro Commerciale oggi svolge”, racconta Cesare Pozzini, Responsabile divisione DOOH di PTA Group. “Lo strumento può essere, inoltre, utilizzato per tutte le attività di specialty leasing che ne avvalorano la bontà e lo rendono un valido strumento, facilmente consultabile dal gestore del mall stesso”, conclude Pozzini.

Soddisfatto anche Leonardo Cotronei, Head of Marketing 5G, M2M, IoT e Data Analytics di WindTre. “La tecnologia dei Big Data Analytics rappresenta una grande opportunità di trasformazione dei modelli Business. Essa consente di realizzare strategie commerciali efficaci, supportate da informazioni accurate e reali sulla base di algoritmi e indicatori che possono essere personalizzati per lo specifico cliente. Nel caso di PTA Group possiamo contribuire alla definizione di campagne pubblicitarie mirate, basate sugli interessi dei potenziali clienti grazie all’enorme quantità di dati aggregati sulla mobilità e sulle abitudini di consumo a cui possiamo accedere, nel completo rispetto della privacy, come operatore leader del mercato mobile italiano”, ha aggiunto.

Con un’esperienza trentennale nel mercato internazionale del retail e concessionaria leader nel mercato digital-out-of-home nei centri commerciali, PTA Group potenzierà la propria value proposition grazie all’algoritmo realizzato ad hoc da WindTre Business, che identifica il potenziale di vendita degli spazi pubblicitari in gestione esclusiva di PTA all’interno dei Centri Commerciali. Una soluzione, quindi, che fa leva sullo studio dei pattern di mobilità e delle caratteristiche sociodemografiche dei visitatori dei luoghi in cui sono collocati gli annunci.

La Mobility Analytics di WindTre Business è un’avanzata soluzione di Big Data che utilizza le informazioni raccolte dalla rete mobile WindTre, in forma completamente anonima ed aggregata, e sofisticati algoritmi statistici. Quest’ultima fornisce strumenti efficaci e personalizzati a supporto delle strategie commerciali digitali. La Big Data Platform consente a PTA di restituire dati di frequentazione attraverso una survey, costante e certificata, di tutte le dinamiche inerenti il customer journey all’interno dei centri commerciali in concessione. I dati possono essere consultati tramite una web-dashboard interattiva, realizzata con un’interfaccia semplice e intuitiva.

