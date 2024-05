Il marchio “I feel Slovenia” al Ferrari Challenge Europe

Ente Sloveno per il Turismo – BRANDVOICE | Paid Program

Il verde della Slovenia, sui fianchi della Rossa: nel corso del weekend che si è appena concluso, il logo I feel Slovenia ha esordito con la Ferrari nella veste di partner del Ferrari Club Italia, esposto sui fianchi di una Ferrari 488 Challenge Evo nel corso del Ferrari Challenge Europe.

La quattro giorni del Mugello (dal 2 al 5 maggio) ha ufficialmente suggellato il rapporto di collaborazione tra l’Ente Sloveno per il Turismo / I Feel Slovenia e il Ferrari Club Italia, portato avanti ormai da anni.

“Non possiamo che dirci orgogliosi di vedere il nostro logo collocato sulle fiancate di queste straordinarie vetture”, ha detto Aljoša Ota, direttore dell’Ente Sloveno per il Turismo in Italia, “in occasione di un evento come il Ferrari Challenge Europe, seguitissimo da tutti gli appassionati delle quattro ruote e non solo”.

Sono in totale 3, le gare che vedranno il brand I feel Slovenia esposto accanto al Cavallino Rampante, su alcuni dei circuiti automobilistici più amati e iconici per la storia delle quattro ruote e della Ferrari stessa.

“La collaborazione tra Ente Turismo Slovenia – I feel Slovenia e il Ferrari Club Italia rientra nell’ambito di un progetto più ampio che culminerà nel Ferrari Fashion Show Slovenia, evento cui prenderà parte un numero consistente di Ferrari che si raduneranno per 3 giorni a Portorose nella prima settimana di settembre. Attendiamo, per l’occasione, circa 100 appassionati provenienti dall’Italia e dai paesi confinanti”.

