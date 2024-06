Charles Leclerc investe negli orologi di lusso

Non c’è solo la Formula 1 per Charles Leclerc. Dopo aver lanciato una linea di gelati ipocalorici (per ora solo in Italia) insieme a Federico Grom, Guido Martinetti e Nicolas Todt, il pilota monegasco ha deciso di investire in Chrono24, marketplace online per gli orologi di lusso, per partecipare alla sua espansione globale.

La scelta di investire negli orologi

“Charles Leclerc e suo fratello Lorenzo, che lo assiste nelle sue iniziative imprenditoriali e con il quale ha fondato un family office dedicato agli atleti, si uniscono ai precedenti investitori di Chrono24 tra cui Cristiano Ronaldo, la società di investimento della famiglia di Bernard Arnault, Aglae Ventures, nonché General Atlantic, Insight Partners e Sprints Capital”, si legge in una nota diffusa da Chrono24.

“Il mondo degli orologi mi affascina da tempo come una delle mie tante passioni”, ha detto il pilota. “C’è una vera unione tra gli appassionati di orologi di tutto il mondo, e io e mio fratello siamo entusiasti di far parte ancora più profondamente di quella comunità attraverso il nostro coinvolgimento negli investimenti con Chrono24.”

“L’idea che una leggenda dello sport come Leclerc si unisca a Chrono24 come investitore è entusiasmante”, ha aggiunto Tim Stracke, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di Chrono24.

A proposito di Chrono24

Dal 2003 Chrono24 è l’indirizzo di riferimento negli gli orologi di lusso per rivenditori di orologi commerciali, venditori privati ​​e appassionati in 120 Paesi.

Il valore totale di tutte le collezioni di orologi monitorate su Chrono24 supera i 50 miliardi di dollari ovvero l’8% del valore stimato di 750 miliardi di dollari di tutti gli orologi del mondo.

Nell’aprile 2024 il marketplace ha presentato il suo nuovo programma di autenticazione “certificato”, con l’obiettivo di fornire il processo di autenticazione più trasparente nel mercato degli orologi di lusso attraverso la sua rete globale di orologiai.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .