Giovani, formazione ed equità di genere: il mercato del lavoro di oggi secondo Valori

Dalle dinamiche attuali del mercato del lavoro alle nuove sfide per i giovani e alle cose da fare per raggiungere l’equità di genere. “Valori opera come intermediario strategico tra il mondo delle imprese e quello dei potenziali impiegati. Da un lato supportiamo le aziende nell’identificazione e nella selezione dei candidati che meglio rispondono alle loro esigenze specifiche, dall’altro assistiamo i candidati nel loro percorso di ricerca di un impiego”. A parlare di trend attuali, di competenze emergenti e dell’importanza della formazione è Manuel Piscello, presidente dell’agenzia per il lavoro Valori, che racconta anche come le innovazioni, inclusa l’intelligenza artificiale, stiano modellando le opportunità di lavoro.

Come affrontate le sfide legate all’attuale situazione del mercato del lavoro?

Tra i temi più urgenti c’è senza dubbio quello del mercato del lavoro giovanile in Italia, che è una delle nostre principali preoccupazioni. In Valori abbiamo introdotto specifici percorsi di inserimento che non soltanto offrono una prima significativa esperienza professionale, ma stabiliscono anche un ponte diretto tra i giovani talenti e le aziende che cercano energie nuove e idee innovative. L’altro tema è quello della disparità di genere: nella nostra azienda affrontiamo questa sfida con molteplici iniziative che promuovono l’equità di genere a tutti i livelli aziendali. Un’altra questione urgente è quella dei salari bassi. In Valori ci impegniamo a negoziare con i nostri clienti per assicurare che i pacchetti retributivi siano competitivi e allineati con gli standard del settore. Dall’altro lato, lavoriamo con i policymaker per promuovere riforme che possano garantire un incremento salariale sostenibile nel tempo.

Qual è l’importanza della formazione nel vostro settore?

Specialmente nel nostro settore, la formazione è l’asse portante che sostiene sia la crescita personale dei candidati, sia la competitività delle aziende clienti. In Valori abbiamo sviluppato un approccio che include programmi su misura per migliorare le competenze tecniche e trasversali, oltre ad aver creato una realtà aziendale parallela, Cosmodata, per lo sviluppo di corsi professionali creati da esperti e professionisti.

Quali sono i settori in crescita ed emergenti che rappresentano le migliori opportunità di mercato per i giovani di oggi?

Settori come l’intelligenza artificiale, la cybersecurity, la biotecnologia e l’energia sostenibile stanno registrando una rapida crescita e richiedono nuove competenze. Per i giovani, queste aree non rappresentano solo un’opportunità di lavoro, ma anche la possibilità di essere in prima linea nel modello di sviluppo futuro del nostro pianeta. In riferimento all’IA, in Valori stiamo investendo in tecnologie avanzate, come il nostro nuovo software ats per la ricerca di lavoro, una piattaforma che aiuta il candidato a trovare la giusta opportunità professionale grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale, in grado di eseguire già un pre-screening dei cv in modo automatizzato.

