Chill & Biz – New Martina

Lei è Carmen Fiorito, ma tutti la conosco come New Martina. Un soprannome che deriva dall’incredibile successo ottenuto dell’omonimo negozio di famiglia – sito in Vico Ferrovia a Napoli -che Carmen gestisce da qualche anno; un’attività commerciale specializzata in cover, accessori e pellicole per smartphone che grazie alla spinta dei social è arrivato in un paio di anni – da quando Carmen ha aperto il profilo TikTok, che ora conta oltre 8 milioni di follower – a essere un’impresa vicina ai 4 milioni di fatturato nel 2023.

Con punti vendita già operativi anche a Bologna e Palermi, la storia di successo di New Martina e Carmen è destinata a proseguire: se volete sapere come, la redazione di Forbes ha deciso di raccontarvelo nella nuova puntata di Chill&Biz, il video-podcast dedicato all’incontro dei nuovi modelli di business attraverso le frontiere dei social media.

La puntata è stata condotta dal giornalista Matteo Chiamenti e da Andrea Agostini, CMO di Forbes Italia.

Il videopodcast della puntata di Chill & Biz con Carmen Fiorito:

Qui sotto il podcast della puntata di Chill & Biz con Carmen Fiorito:

I social di New Martina:

New Martina | Instagram



New Martina | TikTok



New Martina | YouTube

