Chill & Biz – AllaModaVegia

Alla Modavegia: ancora una volta Chill & Biz va alla scoperta di personaggi unici e storie incredibili.

In questa puntata, ospitiamo Davide Codazzi, allevatore valtellinese con una community social di centinaia di migliaia di persone, con un grande amore per gli animali e un legame profondo con la terra, porta i suoi follower a scoprire la vita in montagna, tra panorami mozzafiato, tradizioni autentiche e la produzione di eccellenze, condividendo il legame con la terra, gli animali e la produzione dei prodotti celebri come il Bitto Dop.

Davide, definito il pastore-influencer della Val Gerola offre ai suoi follower video unici dal suo alpeggio sui monti lecchesi. Racconta una scelta di vita difficile, ci fa scoprire un mestiere tanto importante quanto dimenticato, attorno a cui c’è molta curiosità: a dirlo sono i suoi video da milioni di visualizzazioni.

Davide, che è stato anche premiato da Coldiretti, racconta uno dei mestieri più vecchi del mondo, la vita semplice e dura del pascolo a cui spesso viene data poca importanza ma che in realtà è fatta di amore per la natura e gli animali e tanta passione, che produce anche tanti prodotti eccezionali anche se non sempre i sacrifici di questo mestiere vengono premiati.

Il sito Internet di modavegia dove comprare i suoi prodotti

Davide ha finalmente aperto uno store in cui è possibile acquistare i suoi magnifici formaggi artigianali sono realizzati con passione e amore

lo store di Davide Codazzi

La puntata è stata condotta come di consueto dal giornalista Matteo Chiamenti e da Andrea Agostini, CMO di Forbes Italia.

Il videopodcast della puntata di Chill & Biz con Davide Codazzi (Modavegia):

Qui sotto il podcast della puntata di Chill & Biz con Davide Codazzi (modavegia):

Ascolta “TRA PASCOLI E FOLLOWER 🐑 MODAVEGIA DA CHILL&BIZ ⚡️” su Spreaker.

I social di Davide Codazzi (modavegia):



Modavegia | TikTok

Modavegia | Instagram

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .