Champions League: Juventus, Atalanta e Milan hanno 11 buoni motivi per passare i playoff

Ci siamo. Questa sera riparte la Champions League, con l’andata dei playoff, valevoli per l’accesso agli ottavi di finale. Step già raggiunto dall’Inter campione d’Italia, che ha chiuso la prima parte di questa nuova edizione di Champions con il quarto posto nella classifica generale.

A esclusione del Bologna, già eliminato, sono ancora tre le italiane che cercheranno di guadagnarsi un posto tra le 16 squadre più importanti d’Europa: Juventus, Atalanta e Milan. La prima scenderà in campo già questa sera a Torino contro il Psv (con il ritorno in Olanda il 19 febbraio), le altre due domani sera (con il ritorno in programma il 18 febbraio, rispettivamente a Bergamo e Milano).

Playoff Champions League: quanto vale il passaggio agli ottavi?

A prescindere dai motivi prettamente sportivi, i playoff rappresentano un’opportunità economica importante per le tre big della nostra Serie A. Passarli significherebbe infatti volare agli ottavi di finale e staccare un assegno da ben 11 milioni di euro per ciascuna squadra. Quota, peraltro, che aumenterebbe sostanzialmente gli incassi già conquistati sul campo nella prima parte di questa competizione. Facendo un breve calcolo, sulla base esclusivamente dei risultati sportivi ottenuti nelle scorse partite e alla classifica generale, l’Atalanta aumenterebbe i suoi guadagni fino a 31,7 milioni di euro, il Milan fino a 30,5 e la Juventus fino a 24,5 milioni di euro. Chi rimarrebbe sempre in testa? L’Inter già qualificata con 36 milioni di euro.

