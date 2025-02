Concluso con successo il WIM Tour 2025 nelle sue prime tre tappe italiane

Il WIM Tour 2025, organizzato da WIM-We Inspire Memories, piattaforma di riferimento per il settore degli eventi privati, ha concluso con grande successo le prime tre tappe italiane, toccando Catania, Bari e Napoli, e le prime due tappe straniere, Parigi e Londra. Ogni appuntamento si è rivelato un’occasione unica per riunire professionisti e operatori del settore permettendogli di connettersi, formarsi e condividere idee innovative, consolidando il ruolo di WIM come punto di riferimento per l’eccellenza e l’ispirazione nel mondo degli eventi privati.

Catania: 24 gennaio 2025 – Il debutto nella splendida cornice di Palazzo Biscari

Il tour ha preso il via a Catania, nella storica e affascinante cornice di Palazzo Biscari, emblema dell’eccellenza siciliana. Grazie alla collaborazione con Luca Melilli di Panta Rhei Weddings, noto esperto nella creazione di eventi di prestigio, e al supporto del rinomato Catering Seby Sorbello, i partecipanti hanno vissuto una giornata di ispirazione e confronto. Relatori di alto profilo hanno condiviso strategie e visioni innovative, mentre le sessioni di networking hanno favorito la creazione di nuove sinergie tra i presenti.

Bari: 31 gennaio 2025 – L’eleganza e il fascino della Masseria Sanrà

La seconda tappa si è svolta a Bari, nelle campagne baresi, presso la straordinaria Masseria Sanrà, un simbolo dell’eccellenza del territorio. Con il prezioso contributo di Elisabetta D’Ambrogio, Local Producer con una lunga esperienza nella realizzazione di eventi esclusivi, l’appuntamento pugliese ha visto una partecipazione numerosa e un programma ricco di contenuti formativi. La location ha esaltato la bellezza e l’autenticità del territorio, rendendo l’evento un’esperienza memorabile per tutti i partecipanti.

Napoli: 10 febbraio 2025 – L’eccellenza campana a Palazzo Caracciolo

Il terzo appuntamento del WIM Tour 2025 ha avuto luogo a Napoli, nello storico Palazzo Caracciolo, uno dei simboli più raffinati dell’eccellenza campana. Grazie alla collaborazione con Ester Chianelli, Local Producer specializzata in eventi di prestigio, e con il supporto del Caracciolo Hospitality Group, l’evento ha messo in luce le ultime tendenze del settore e ha offerto un’importante piattaforma per il confronto tra professionisti.

Un viaggio di ispirazione e crescita che guarda al futuro

Le prime tre tappe del WIM Tour 2025 hanno confermato l’importanza di creare momenti di formazione e networking per gli operatori del settore degli eventi privati. Ognuna delle tappe ha saputo unire formazione, ispirazione e valorizzazione del territorio, consolidando il successo di un’iniziativa che proseguirà con nuove e attese date. Il WIM Tour 2025 continua il suo viaggio attraverso l’Italia ed il mondo, con l’obiettivo di connettere e ispirare professionisti, mantenendo vivo il dialogo sull’evoluzione e l’innovazione nel mondo degli eventi privati.

Le prossime tappe nazionali: i WIM Talks

Le destinazioni italiane selezionate ospiteranno altri quattro WIM Talks dedicati alla valorizzazione delle eccellenze locali:

Roma (5 Marzo) presso Palazzo Rondinini Vicenza (12 Marzo) presso Hotel Villa Michelangelo Lago Maggiore (21 Marzo) presso Castello dal Pozzo Milano (7 Aprile) presso Hotel Ritz

Prossime tappe Internazionali: i WIM Teas

A livello internazionale, i WIM Teas coinvolgono anche altre città chiave:

1. Barcellona (TBC)

2. New York (11 Aprile)

3. Dubai (6 Maggio)

Nel dettaglio, I WIM Teas sono incontri esclusivi dedicati ad un numero limitato di buyer internazionali, pensati per creare connessioni strategiche e promuovere il mercato italiano degli eventi privati.

Il Gran Finale: WIM Event a Firenze

Il WIM Tour culminerà con il WIM Event, in programma dal 19 al 21 novembre 2025 a Firenze, che riunirà oltre 300 professionisti da tutto il mondo. L’evento sarà un’occasione per celebrare il meglio del settore, condividere ricerche di mercato e definire le tendenze future.

Un mercato in crescita da valorizzare

Il settore degli eventi privati in Italia è un motore economico fondamentale, con un valore stimato tra i 7 e i 20 miliardi di euro annui. Le prime tre tappe dei WIM Talks hanno lavorato per promuovere le eccellenze locali, rafforzare le connessioni tra professionisti e posizionare le tre Regioni come destinazioni di punta per eventi di lusso, matrimoni e corporate.

Wim si propone come strumento per aggregare, promuovere e far crescere il settore attraverso ricerche di mercato qualificate e dibattiti. Attraverso questo tour WIM sta allargando sempre di più la propria utenza permettendo lo sviluppo di un progetto di ricerca mai fatto prima nel mondo degli eventi privati in Italia.

