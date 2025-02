Forbes di febbraio in edicola con l’allegato delle 100 Eccellenze

Forbes Italia di febbraio è in edicola. In copertina Paolo Martini, amministratore delegato di Azimut Holding e designato amministratore delegato di TNB, la fintech nata da una costola di Azimut, che ha saputo sfruttare la tecnologia e l’intelligenza artificiale per ridefinire i servizi finanziari, ma mettendo sempre al centro l’importanza del fattore umano e su una squadra motivata.

Interviste, approfondimenti e classifiche

Ad animare le pagine le solite classifiche: i piloti di Formula 1 più pagati e le 20 squadre sportive più redditizie del mondo. Tra le inchieste quella sulla dichiarazione di Trump di voler prendersi la Groenlandia. Non mancano anche le interviste: questo mese Forbes è tu per tu con Luca Ferrari, ad e cofondatore di Bending Spoons, uno dei più grandi sviluppatori di app al mondo. Il suo sogno? Dimostra che si può costruire “un’azienda tecnologica dominante” a livello globale anche nel nostro Paese.

E poi spazio agli under 30 con le loro idee: dal riciclo della pelle e recupero delle terre rare dai rifiuti elettronici, lotta agli sprechi di acqua e di cartone. Tra i ragazzi selezionati nella categoria Manufacturing & Industry, molti hanno messo al centro la sostenibilità. Infine, il famoso chef Giorgio Locatelli ha rivelato in esclusiva a Forbes la sua nuova apertura: un ristorante a Londra, all’interno della National Gallery.

Non mancano le rubriche dedicate al design, al food, ai viaggi, e alle ultime tendenze in fatto di tecnologia e sostenibilità. E questo mese Forbes è andato alla scoperta degli atelier di Venezia, che insieme formano un distretto del lusso per inteditori, espressione di tradizioni secolari. L’arte più conosciuta è quella del vetro, ma ci sono anche stoffe, gioielli. costumi usati nelle grandi produzioni cinematografiche italiane e straniere.

Le 100 Eccellenze

Allegato al magazine lo speciale 100 eccellenze 2025, che presenta le aziende selezionate da Forbes, in collaborazione con So Wine So Food, che contribuiscono a fare grande l’Italia. Il volume, giunto alla sesta edizione è suddiviso in cinque categorie: ristoranti, socialize, food, wine e drink.

