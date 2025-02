“Essere autentici è la chiave”: la leadership secondo Carmela Bazzarelli

Nel panorama imprenditoriale italiano, il 2024 è stato un anno di grandi cambiamenti per Carmela Bazzarelli, recentemente nominata amministratrice delegata di Kraft Heinz Italia. Un traguardo importante, raggiunto dopo soli due anni dall’ingresso nell’azienda, che ha segnato una svolta nella sua carriera e nella sua vita personale. A Forbes Leader, Bazzarelli racconta le emozioni, le sfide e le ambizioni che l’hanno accompagnata in questo percorso.

“Quando mi è stata comunicata la nomina, ho provato una combinazione di sorpresa e conferma. Ho sempre desiderato questo ruolo, ma quando il momento arriva, ti chiedi se sia reale. È stata una grande soddisfazione per il percorso fatto, ma anche una grande sorpresa,” racconta Bazzarelli. Dopo 15 anni all’estero, il ritorno in Italia ha rappresentato un cambiamento significativo, non solo per lei ma per tutta la sua famiglia. “Dovevo valutare tutto: il trasferimento, il nuovo ruolo, il cambiamento per i miei figli. Non è stata una decisione semplice, ma era una sfida che non potevo rifiutare.”

Rientrare in Italia dopo tanti anni non è mai una scelta scontata, soprattutto quando si ha una carriera avviata all’estero. “In tanti lasciano l’Italia e difficilmente tornano. Ma per me, oltre alla sfida professionale, c’era il desiderio di offrire ai miei figli l’opportunità di conoscere il loro paese d’origine.” Una decisione coraggiosa, che ha trovato conferma anche in un prestigioso riconoscimento: l’inserimento nella lista dei 100 ceo di Forbes Italia. “È stata una sorpresa assoluta. Un riconoscimento che mi ha reso orgogliosa, non solo per me stessa, ma per il team che mi ha accompagnato in questo percorso.”

Un nuovo modello di leadership

Bazzarelli si definisce una leader ‘autentica’. “Essere se stessi è fondamentale. Non si può essere leader senza restare fedeli ai propri valori. Ogni giorno mi impegno a mantenere questo equilibrio, con determinazione ed empatia”. Uno degli aspetti chiave della sua leadership è la centralità del team: “Un’azienda non cresce con una sola persona. Il vero successo si costruisce con una squadra forte. Per questo, mi affido molto all’ascolto attivo e al confronto.”

Il futuro di Kraft Heinz Italia

Guardando al 2025, Bazzarelli sottolinea che la strategia dell’azienda si basa su tre pilastri fondamentali: il consumatore al centro, l’innovazione sostenibile e l’adattamento alle nuove tendenze di mercato. “Abbiamo un piano strategico a dieci anni, ma la chiave è restare flessibili. Il consumatore oggi cambia velocemente, e dobbiamo essere pronti ad anticipare le sue esigenze. L’innovazione sostenibile è la nostra direzione: vogliamo offrire prodotti nuovi e responsabili”.

