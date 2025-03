Ecco come Cina, Canada e Messico stanno reagendo ai dazi di Trump

Canada e Cina hanno annunciato azioni di ritorsione nelle prime ore di martedì, dopo che le tariffe del 25% del presidente Donald Trump su tutte le importazioni da Canada e Messico sono entrate in vigore. insieme a un ulteriore prelievo del 10% sulle merci cinesi, oltre a una tariffa del 10% varata il mese scorso.

Fatti chiave

Le autorità cinesi hanno annunciato aumenti del 10-15% dei dazi all’importazione di diversi prodotti agricoli e alimentari americani. Hanno ampliato i controlli sulle esportazioni di 15 aziende statunitensi.

Hanno ampliato i controlli sulle esportazioni di 15 aziende statunitensi. Il ministero delle Finanze cinese ha dichiarato che sarà imposta una tariffa aggiuntiva del 15% sulle importazioni di pollo, grano, mais e cotone dagli Stati Uniti. Mentre le importazioni di soia, sorgo, carne di maiale, manzo, prodotti acquatici, frutta e verdura e prodotti lattiero-caseari dagli Stati Uniti subiranno un ulteriore prelievo del 10% , entrambi in vigore dal 10 marzo.

dagli Stati Uniti. Mentre le , entrambi in vigore dal 10 marzo. In un annuncio separato, il ministero del Commercio cinese ha annunciato di voler ampliare i controlli sulle esportazioni di prodotti a duplice uso – prodotti che possono essere utilizzati sia per scopi civili che militari – per colpire diverse aziende statunitensi operanti nel settore della difesa, tra cui Leidos, General Atomics Aeronautical Systems e General Dynamics Land Systems.

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato che il suo Paese risponderà alle tariffe di Trump con dazi di ritorsione del 25% contro 155 miliardi di CAD (107 miliardi di dollari) di merci americane.

(107 miliardi di dollari) di merci americane. Trudeau ha dichiarato che le tariffe su 30 miliardi di CAD (20,7 miliardi di dollari) di merci entreranno in vigore immediatamente e quelle sui restanti 125 miliardi di CAD (86,3 miliardi di dollari) di prodotti americani entreranno in vigore tra 21 giorni – ed entrambe rimarranno in vigore “fino a quando l’azione commerciale degli Stati Uniti non sarà ritirata”.

Lunedì scorso, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha dichiarato che sono necessarie “compostezza, serenità e pazienza” e che il suo Paese ha in atto un “Piano A, un Piano B, un Piano C e persino un Piano D”, senza fornire molti dettagli sui piani di emergenza.

Cosa ha detto Pechino sulle ultime tariffe?

“L’aumento unilaterale delle tariffe da parte degli Stati Uniti danneggia il sistema commerciale multilaterale, aumenta l’onere per le aziende e i consumatori statunitensi e mina le fondamenta della cooperazione economica e commerciale tra Cina e Stati Uniti”, ha dichiarato il ministero delle Finanze cinese nel suo annuncio. È probabile che ulteriori reazioni emergano durante il briefing quotidiano del ministero degli Esteri cinese di martedì.

Cosa hanno detto i leader canadesi?

Trudeau ha definito le misure tariffarie “ingiustificate” e ha aggiunto: “A causa delle tariffe imposte dagli Stati Uniti, gli americani pagheranno di più per i generi alimentari, la benzina e le automobili, e potenzialmente perderanno migliaia di posti di lavoro. I dazi interromperanno una relazione commerciale di incredibile successo. Violeranno lo stesso accordo commerciale che è stato negoziato dal presidente Trump nel suo ultimo mandato”. Nel suo annuncio, il primo ministro canadese ha anche avvertito che se i dazi non saranno revocati, il suo governo sta discutendo con le autorità provinciali e regionali “per perseguire diverse misure non tariffarie”.

