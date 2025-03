La transizione energetica come vantaggio competitivo: investimenti, innovazione e progetti di sviluppo di Iberdrola

Negli ultimi decenni la transizione energetica è diventata una priorità globale, ma non tutte le aziende hanno saputo coglierne il valore sin dall’inizio. Iberdrola è stata tra i pionieri dell’elettrificazione e delle rinnovabili, investendo con lungimiranza in un settore che oggi rappresenta il cuore del futuro energetico. Questo percorso non è stato privo di ostacoli, tra sfide tecnologiche, normative e infrastrutturali, ma ha permesso all’azienda di affermarsi come leader nel settore. Oggi l’azienda continua a giocare un ruolo chiave nella decarbonizzazione con un focus strategico anche sull’Italia, dove sviluppa progetti per sostenere imprese e comunità nella transizione verso un modello più sostenibile ed efficiente. Ne abbiamo parlato con Valerio Faccenda, country manager di Iberdrola Italia.

L’azienda ha puntato sull’elettrificazione e sulle rinnovabili molto prima di altri player. Quali sfide avete affrontato in questo percorso?

Già dall’inizio degli anni 2000, abbiamo creduto nella decarbonizzazione e nell’elettrificazione. La vera sfida è stata anticipare il mercato, che solo di recente ha compreso l’importanza della transizione energetica. Abbiamo dovuto affrontare ostacoli normativi, tecnologici e infrastrutturali, ma grazie a una visione chiara e determinata, oggi siamo leader nel settore. Tuttavia, il lavoro non è finito: servono più investimenti in reti, rinnovabili e sistemi di stoccaggio per garantire sicurezza e autonomia energetica in Europa.

Iberdrola ha circa 150 progetti in sviluppo in Italia. Qual è il ruolo del nostro Paese nella vostra strategia globale?

L’Italia è un mercato strategico per Iberdrola. Abbiamo una pipeline di circa 150 progetti in sviluppo per un totale di 6,7 Gw e puntiamo a raggiungere 400 Mw di capacità installata già nel 2025. Vogliamo rafforzare la produzione di energia rinnovabile su larga scala e offrire soluzioni per la decarbonizzazione delle industrie.

In che modo Iberdrola supporta le aziende italiane nella transizione energetica?

Attraverso i Corporate Power Purchase Agreements (CPPAs), accordi a lungo termine che permettono alle aziende di acquistare energia verde a un prezzo fisso. Questo garantisce stabilità nei costi, evitando le fluttuazioni del mercato energetico, spesso influenzato da fattori geopolitici ed economici. In sintesi, attraverso la produzione di rinnovabili e gli accordi a lungo termine, Iberdrola non solo contribuisce alla protezione dell’ambiente e alla lotta al cambiamento climatico, ma offre anche alle aziende strumenti preziosi per migliorare la loro competitività e sostenibilità economica.

Quali sono i benefici concreti per le aziende che scelgono l’energia rinnovabile?

Oltre alla riduzione dell’impatto ambientale, le aziende possono pianificare con maggiore certezza le proprie strategie finanziarie. Inoltre, dimostrando attenzione alla sostenibilità, migliorano la loro reputazione e attraggono consumatori e investitori sempre più sensibili a questi temi. In questo modo, la transizione energetica diventa anche un vantaggio competitivo.

Energia rinnovabile e territorio: quali vantaggi per le comunità locali?

Per Iberdrola, lo sviluppo delle energie rinnovabili deve andare di pari passo con la tutela dell’ambiente e il benessere delle comunità. L’azienda si impegna a integrare i propri impianti nel territorio, creando valore non solo dal punto di vista energetico, ma anche sociale ed economico. Attraverso il programma Pianeta Iberdrola, vengono promosse iniziative strategiche per coniugare produzione di energia pulita, biodiversità e crescita locale. Questo approccio dimostra che la transizione ecologica non è solo una sfida ambientale, ma anche un’opportunità di sviluppo per i territori coinvolti. Per rendere il processo equo e accessibile a tutti, è fondamentale una collaborazione tra istituzioni, imprese e cittadini. Solo investendo in formazione, innovazione e conoscenza si possono garantire benefici concreti e duraturi per l’intera società.

Quali tecnologie guideranno il futuro della transizione energetica?

Il settore energetico sta vivendo un’evoluzione senza precedenti. Oltre all’energia solare ed eolica, il futuro sarà segnato dallo sviluppo di reti intelligenti, sistemi di accumulo e idrogeno verde. Iberdrola è già all’avanguardia in questi settori e continuerà a investire per accelerare la transizione verso un sistema sempre più sostenibile ed efficiente. Anche le batterie stanno rivoluzionando il settore e il loro ruolo diventerà sempre più centrale nel garantire stabilità e sicurezza energetica. L’innovazione tecnologica sarà quindi il motore della transizione green, permettendo di affrontare le sfide future con soluzioni sempre più efficaci e sostenibili.

