Grande successo della settima edizione di Forbes 100 Eccellenze italiane

Nella splendida cornice dell’Hotel Principe di Savoia a Milano i protagonisti delle 100 Eccellenze italiane di Forbes si sono dati appuntamento per la ormai tradizionale serata di networking giunta alla settima edizione. Il direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, ha condotto le interviste sul palco dove sono stati invitati Miriam De Vita, caporedattore del magazine So Wine So Food partner “storico” con Forbes dell’iniziativa. Miriam ha spiegato al folto e qualificato pubblico l’importanza culturale dei prodotti di eccellenza che rappresentano ormai l’ossatura del made in Italy non solo dal punto di vista economico ed enogastronomico. Da qui sul palco si è materializzato un vero e proprio menu di protagonisti d’eccezione. Ha iniziato Antonello Fois, proprietario insieme al fratello Alessandro, di Accademia Olearia di Alghero che produce olio extravergine di oliva di altissima qualità e ha spiegato perché suo padre, fondando l’azienda scelse il nome di Accademia: proprio per intraprendere un percorso di acculturazione nei confronti dell’olio evo quando il mercato era assolutamente privo di regole. Dopo l’olio la mozzarella di bufala con il progetto totalmente innovativo dell’azienda San Salvatore nel Cilento, spiegato dal direttore generale Antonello Ricco che contempla la produzione di dessert a base di latte di bufala. A seguire il caviale con l’esperienza di Cru Caviar, azienda italianissima (di Goito) per un prodotto italianissimo, come ha spiegato l’amministratore delegato Domenico Meduri che ha svelato un mondo appetitoso e all’apparenza poco conosciuto ma affascinantissimo. Infine la storia, bellissima, di Ilaria Campisi, titolare dell’azienda agricola Campisi, una donna che sta dedicando la sua vita e la sua attività lavorativa al recupero di varietà di agrumi ormai scomparsi e riesce a coniugare arte e cultura assieme alla sua attività economica senza dimenticare un grande senso di accoglienza verso i migranti che lavorano nella sua azienda.

La serata si è conclusa con la consegna delle targhe Forbes 100 Eccellenze italiane alle imprese che hanno aderito al progetto.

Valsecchi Marco - Birrificio del Forte Mancini Francesco - Birrificio del Forte Gomiero Andrea - Pole Beer Pellegrini Mauro - Italfish Pellegrin Nikita - Italfish Nicosia Marco Pintaudi Giuseppe - Pintaudi Fois Antonello - Accademia Olearia Tevini Matteo - Liquorificio Tevini Trono Emanuele - Prima Domus Quaglierini Stefano - Prima Domus Martelli Michelangelo - Martelli F.lli Calì Paolo - Azienda Agricola Calì Paolo Ricco Antonello - Azienda Agricola San Salvatore De Belli Mariagrazia - Enomarket Bruni Gabriele - Enomarket Travani Massimo - Il Massimo del Gelato Fazari Domenico - Olearia San Gi\orgio Meduri Domenico - Caviar Import Piozzo di Rosigna Vittorio - Castello del Terriccio Caramma Monica Lasagni Gabriele - Bonomo & Giglio Rocca Camilla Moser Ignazio - Moser Trento Campisi Ilaria - Azienda Agricola Campisi Michelazzo Marco - Tenuta Roletto

