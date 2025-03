Cos’è Indi, l’app dei viaggi sostenibili che connette residente e turisti

Secondo le ricerche di mercato più recenti riportate da Indi, il settore delle app di viaggio sta registrando una crescita significativa a livello globale. Si prevede che i ricavi raggiungano quasi 2 miliardi di dollari entro il 2027. Inoltre, emerge che l’85% dei viaggiatori globali è interessato a vivere esperienze autentiche, mentre il 98% riconosce l’importanza di stabilire una connessione con le comunità locali. In questo contesto nasce Indi, una piattaforma che mira a favorire incontri tra viaggiatori, residenti locali, tour operator e creator digitali.

Un sistema per le esperienze

Indi, si legge in una nota della società, è un’applicazione che utilizza un sistema di matchmaking per suggerire guide locali in linea con gli interessi degli utenti (Explorer), interessati a scoprire luoghi e culture in modo più diretto. Dopo aver identificato l’Indi più affine – una guida locale selezionata per compatibilità – l’utente può prenotare una visita personalizzata. L’obiettivo è offrire un’esperienza arricchente e autentica, basata sulla conoscenza diretta dei territori.

“In occasione di un viaggio di lavoro mi sono reso conto di quanto fosse difficile entrare in contatto con le persone locali e vivere un’esperienza autentica, fuori dagli schemi e dagli schermi. Quando ho condiviso l’idea con Fabio De Martino, Stefania Ingannamorte e Luca Bernasconi, il loro entusiasmo e le loro competenze hanno dato al progetto ancora più forza e concretezza. Così, insieme, abbiamo dato vita a Indi, una realtà capace di connettere persone attraverso le loro storie, le loro passioni e il loro desiderio di scoprire il mondo in modo autentico e umano”, ha raccontato Luca Di Pierro, ceo e co-founder di Indi.

Nel 2022, la piattaforma è stata lanciata in oltre 50 Paesi, inclusi Italia, Germania, Giappone, Stati Uniti e Spagna. Grazie a una mappa globale e a filtri personalizzati, ogni viaggiatore può esplorare la cultura locale e allontanarsi dai percorsi turistici convenzionali. Indi propone un modo di viaggiare orientato a creare connessioni basate su interessi comuni e conoscenze dirette dei residenti.

Un punto di incontro per viaggiatori, operatori turistici e creator

Oltre a rispondere alle esigenze dei viaggiatori, Indi si propone come strumento di supporto per aziende e agenzie turistiche, interessate a promuovere esperienze di turismo sostenibile e sociale. Il sistema di matchmaking aiuta a organizzare attività su misura, orientate a soddisfare un pubblico sempre più interessato ad approcci autentici al viaggio.

Anche i creator digitali possono trarre vantaggio dalla piattaforma, utilizzandola come spazio per condividere esperienze, monetizzare contenuti e interagire con le proprie community. L’app incoraggia la creazione di legami autentici che arricchiscono sia chi viaggia sia chi ospita.

La campagna “Be You” e il roadshow internazionale

Indi ha lanciato la campagna “Be You”, che invita a esplorare il mondo in modo autentico e a scoprire nuovi orizzonti come mezzo di crescita personale. La campagna si propone come alternativa ai modelli di viaggio standardizzati, sottolineando il valore dell’unicità di ogni individuo. Nel 2025, la piattaforma darà il via a un roadshow internazionale, con eventi in diverse città europee per presentare l’app e incontrare la community.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .