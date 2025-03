Assolombarda Awards 2025, il presidente Spada: “Celebriamo l’impresa motore di cambiamento”

Nella prestigiosa cornice del Teatro Lirico “Giorgio Gaber” di Milano si è svolta la terza edizione degli Assolombarda Awards, un evento di grande rilievo promosso dall’Associazione per celebrare e valorizzare le imprese del territorio. L’iniziativa premia gli anniversari associativi e i progetti d’impresa più innovativi sviluppati sia da piccole e medie imprese che da grandi aziende, riconoscendo il loro contributo fondamentale alla crescita economica. Il territorio coinvolto, che comprende la Città Metropolitana di Milano e le province di Monza e Brianza, Pavia e Lodi, rappresenta da solo il 13% del PIL nazionale, dimostrando l’importanza strategica di queste realtà produttive.

“Oggi celebriamo quell’impresa che, grazie a impegno, innovazione e visione, affronta con successo le sfide dei mercati globali, investe in tecnologie d’avanguardia e crea valore per il territorio”, ha dichiarato Alessandro Spada, presidente di Assolombarda.

Secondo Spada, “le imprese lombarde sono un motore positivo di cambiamento, capaci di generare un PIL e un volume di export paragonabili a quelli di interi Stati europei. Per questo, valorizzare l’industria significa riconoscere il ruolo cruciale che essa svolge nel progresso economico e sociale del Paese. Tuttavia, affinché le aziende possano prosperare e competere ad armi pari sui mercati internazionali, è essenziale intervenire su politiche strategiche come la sburocratizzazione, il potenziamento degli investimenti in innovazione e Industria 4.0, nonché la riduzione dei costi energetici. Le eccellenze premiate oggi rappresentano un modello virtuoso che dovrebbe ispirare i decisori politici a livello nazionale ed europeo a rafforzare il sostegno all’impresa italiana, promuovendo un ambiente più favorevole alla crescita e alla competitività”.

Qui sotto, l’intervista integrale ad Alessandro Spada, presidente di Assolombarda, rilasciata poco prima dell’inizio degli Assolombarda Awards 2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .