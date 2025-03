Da 4 a 42 milioni in tre anni: così Contact Italia sta diventando un punto di riferimento per il mercato del fotovoltaico

Passare da 4 milioni di euro di fatturato a 42 milioni in soli tre anni, con l’obiettivo chiaro di diventare il partner di riferimento per gli installatori. Questo è ciò che accade quando una storia di famiglia iniziata nel 1933 incontra la visione strategica e l’energia di Pietro Antonio Maggi, ceo di Contact Italia.

Secondo la visione del giovane imprenditore, Contact Italia si è posizionata come punto di riferimento nel settore della progettazione e produzione di sistemi di montaggio per impianti fotovoltaici e materiale elettrico, frutto dell’esperienza del gruppo Eredi Maggi. Una realtà che ha saputo crescere con solidità e determinazione, grazie a una visione imprenditoriale capace di anticipare le esigenze del mercato.

La crescita di Contct Italia sotto la guida di Pietro Antonio Maggi

Fondata nel 1996 come spin-off del gruppo familiare, Contact Italia nasce con l’intento di specializzarsi nella produzione di componenti elettrici e dal 2006 apre la divisione per la produzione di strutture per impianti fotovoltaici. La sua evoluzione è una testimonianza di leadership pragmatica e lungimirante. Pietro Antonio Maggi, appartenente alla quarta generazione di impiantisti, ha rivoluzionato l’approccio aziendale, puntando su innovazione, internazionalizzazione e una gestione dinamica dei processi produttivi.

Nel 2021, Contact Italia registrava un fatturato di 4 milioni di euro. Due anni dopo, nel 2023, quel numero è balzato a 42 milioni, con prospettive di ulteriore consolidamento per il 2024. Il numero di dipendenti è passato da 23 a 60 persone, con un’età media che si è abbassata da 40 a 30 anni, riflettendo l’impegno per un ricambio generazionale che valorizza talento e innovazione. Contact Italia è ora un punto di riferimento non solo a livello nazionale, ma anche internazionale, con oltre 12 nuovi mercati attivati nel 2024. Il 15% della quota di mercato delle strutture per impianti fotovoltaici in Italia porta la firma dell’azienda, che continua a investire in ricerca e sviluppo per mantenere il proprio vantaggio competitivo.

“Non solo componenti, ma soluzioni, costruendo valore con i clienti”

L’azienda è anche impegnata nel percorso verso l’autonomia energetica, con l’ambizioso obiettivo di coprire il 90% del proprio fabbisogno attraverso fonti rinnovabili, consolidando così il suo impegno verso la sostenibilità e la riduzione dell’impatto ambientale. “Essere il partner strategico per gli installatori significa offrire non solo prodotti, ma soluzioni su misura, affiancando i nostri clienti con consulenza tecnica e supporto costante”, afferma Maggi. “Non ci limitiamo a fornire componenti, ma forniamo soluzioni, costruiamo valore insieme ai nostri clienti, garantendo efficienza e innovazione”. Contact Italia è il perno che unisce queste realtà, fornendo prodotti di qualità, supporto tecnico e consulenza, garantendo dei sistemi personalizzati e innovativi per ogni tipologia di impianto.

L’espansione di Contact Italia ha portato anche a un trasferimento in una nuova sede, più grande e moderna, che consente di aumentare la capacità produttiva e di ottimizzare l’efficienza operativa. L’apertura del nuovo stabilimento, che darà la possibilità di triplicare la capacità di crescita dell’azienda, è una tappa fondamentale nel percorso di crescita e internazionalizzazione dell’azienda, nonché una risposta alle nuove sfide del mercato globale. In particolare, la nuova sede permette a Contact Italia di continuare a espandere la propria rete di distribuzione, con una visione sempre più globale delle opportunità di business.

Obiettivi futuri: consolidare il successo e continuare a innovare

In effetti, uno dei tratti distintivi di Contact Italia è la capacità di adattarsi alle esigenze del mercato. Per esempio, l’azienda ha recentemente sviluppato una linea di prodotti dedicati alle installazioni di impianti fotovoltaici in ambienti ad alta complessità, come quelli industriali e commerciali, dove è richiesta una personalizzazione avanzata dei componenti, ma anche sistemi che prevedono non solo l’utilizzo di materie prime tradizionali, come alluminio o acciaio, ma anche compound plastici ad alte prestazioni. Grazie a soluzioni innovative e all’avanguardia, Contact Italia è riuscita ad affermarsi in settori in crescita, rispondendo in maniera rapida ed efficiente alle richieste dei clienti.

Nel corso degli anni, la clientela di Contact Italia si è evoluta, passando da piccoli installatori a grandi imprese e operatori globali del settore energetico. L’azienda ha saputo costruire rapporti di fiducia con partner strategici a livello internazionale. L’approccio consultivo, la qualità dei prodotti e l’orientamento all’innovazione sono stati elementi chiave per affermarsi in contesti competitivi e dinamici. Contact Italia non è solo un produttore, ma un vero e proprio consulente per gli installatori. Oltre il 90% delle soluzioni offerte sul mercato è compatibile con le strutture Contact, e la personalizzazione dei prodotti consente di adattarsi alle esigenze specifiche dei clienti. Il valore di Contact Italia risiede nella capacità di unire competenza tecnica e innovazione, anticipando le tendenze del mercato per offrire sempre la soluzione più avanzata ed efficiente. Con un team di 60 professionisti altamente qualificati e un fatturato che cresce a ritmo accelerato, Contact Italia si sta imponendo come realtà di spicco sul mercato di riferimento. L’obiettivo per il futuro è chiaro: consolidare il successo raggiunto e continuare a innovare, diventando il punto di riferimento per gli installatori non solo in Italia, ma anche nei mercati internazionali

