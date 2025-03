A Barcellona è tempo di bistrot di lusso: gli indirizzi da non perdere

Negli ultimi mesi in Italia molti critici e giornalisti enogastronomici hanno sostenuto che il concetto di fine dining è in crisi, essendo rimasto legato ad eccesivi formalismi, tempistiche lunghe e prezzi proibitivi. Ma se da questo lato del Mediterraneo si affronta la tematica con timore, in Spagna il mercato ristorativo pare aver avuto l’intuizione per continuare a prosperare. Non sono solo i ristoranti stellati a brillare nelle grandi città, ma anche bistrot di lusso , dove accomodarsi in maniera più informale e godersi la cucina tanto locale quanto internazionale.

Ovviamente tra le città più rappresentative di questo fenomeno c’è Barcellona, che vista la sua secolare apertura verso il mondo non sorprende ad ospitare nei grandi hotel alcuni dei più interessanti indirizzi gastronomici da provare.

Ecco dunque dove sperimentare senza eccessivi formalismi nella capitale catalana, da La Barceloneta fino a Passeig de Gràcia:

Blanc presso Mandarin Oriental

Situato nel cuore di Passeig de Gràcia, il Mandarin Oriental di Barcellona rappresenta un’icona dell’ospitalità di lusso. L’hotel occupa un edificio storico che ha attraversato diverse trasformazioni nel corso del tempo, da sede del Círculo Ecuestre, uno dei club più prestigiosi della città, fino a diventare un punto di riferimento nel settore dell’hotellerie di alto livello.

All’interno di questa struttura esclusiva, Blanc si distingue come una delle proposte più raffinate e accessibili per chi desidera immergersi nella gastronomia catalana senza la rigidità di un ristorante fine dining tradizionale. Il design elegante, con un arredamento luminoso e accogliente, contribuisce a creare un’atmosfera rilassata ma sofisticata, perfetta sia per un pranzo informale che per una cena speciale.

Il concept gastronomico di Blanc si basa su ingredienti stagionali di alta qualità, con un menu che esplora la tradizione catalana attraverso un approccio contemporaneo. Tra le specialità proposte spiccano le tapas e i “platillos”, piccoli piatti pensati per essere condivisi, in perfetto stile mediterraneo. Oltre alla cucina locale, il ristorante introduce anche elementi della tradizione orientale, un omaggio all’heritage del gruppo Mandarin Oriental, con ingredienti come katsubushi, yuzu e ponzu, che donano un tocco di raffinatezza internazionale alle creazioni dello chef.

Tra i piatti da non perdere le rivisitazioni di due piatti tipicamente catalani, ovvero i Calamar farcit de butifarra del perol, gambes i bolets, un piatto che unisce mare e terra in cui il calamaro viene farcito con la butifarra del perol, una tipica salsiccia e Le Mandonguilles de l’avi “Joan” amb sípia de la costa i pèsols ovvero polpette, preparate secondo una ricetta di famiglia cotte insieme alla sípia de la costa (seppia locale).

Da provare anche il Il Banker’s Bar, situato sempre all’interno del Mandarin Oriental di Barcellona, uno dei cocktail bar più sofisticati della città. Il nome e il design del locale sono un omaggio alla storia dell’edificio che lo ospita, un tempo sede di una banca. Gli elementi originali, come i pannelli del soffitto realizzati con le cassette di sicurezza dell’antico istituto di credito, creano un’atmosfera elegante e avvolgente, perfetta per chi cerca un’esperienza raffinata.

Noxe presso W Barcelona

Il W Barcelona, progettato dal rinomato architetto Ricardo Bóll, è ormai parte dello skyline e dei simboli della città. Situato sul mare, lungo il lungomare della Barceloneta, l’hotel offre 473 camere, di cui 67 suite, due delle quali sono le WOW Suites, oltre alla Extreme WOW Suite con vista panoramica sulla città e sul Mar Mediterraneo. Come parte dell’offerta gastronomica al 26° piano si trova NOXE, un ristorante esclusivo che unisce la migliore mixologia con l’affascinante gastronomia giapponese e offre una vista a 360 gradi sulla città e sul Mar Mediterraneo. NOXE è il luogo dove la cucina giapponese tradizionale incontra le ingredienti locali, offrendo prelibatezze gastronomiche e cocktail d’autore con vista panoramica sulla città.

Tra i piatti da non perdere le Capesante Batasoyu e il Hamachi Usuzukuri. Tra le specialità si trovano anche il Kakuni (pancetta di maiale marinata) e il Teppan Yaki (filetto di manzo Galiziano). Il Noxe Roll è un futomaki avvolto in foglia di soia, con tempura di calamari, gamberi dolci e emulsione di dashi, mentre per chi ama la griglia da non perdere Hamachi Robata, ovvero la ricciola grigliata con purè di edamame affumicato e kale croccante. Per gli amanti dei drink Il bar di Noxe, curato dal barmanager Jeremias Boquete, offre una selezione di cocktail raffinati che completano l’esperienza gastronomica. Consigliatissimi l’Hakone a base di Gin, Shochu, cordiale al Palo Santo e basilico e Il Wabi Sabi dal carattere erbaceo e un tocco leggermente affumicato dato dal Mezcal.

Oltre a Noxe, W Barcelona ospita anche COYA, un ristorante fusion peruviano di nuova inaugurazione che propone i migliori ceviche della città, e FIRE, un luogo elegante per socializzare, mangiare cibo autentico e immergersi nell’atmosfera vivace dell’hotel.

Il gruppo Meliá: tre interpretazioni del bistrot di lusso

Il gruppo d’hotel spagnolo Meliá offre diverse proposte in città nei suoi numerosi hotel. Partiamo dal centralissimo ristorante Traca e il cocktail bar Belbo presso ME Barcelona, situato a pochi passi da Passeig de Gràcia, dove assaggiare rivisitazioni di piatti tipici quali la Crocchetta di prosciutto iberico o la Tortilla “à la minute”, fino alla immancabile coda di toro, presentata qui sotto forma di brasato.

Per gli amanti della griglia invece da non perdere Erre Urrechu presso Torre Melina Gran Meliá: nel quartiere residenziale di Pedralbes, questo ristorante guidato dallo chef Iñigo Urrechu celebra la tradizione basca della griglia, con carni pregiate, pesce fresco e verdure.

Per i nostalgici di casa infine consigliamo Prezzemolo presso Meliá Barcelona Sarrià: nel quartiere di Les Corts, questo bistrot dallo stile chic propone un’autentica esperienza italiana con una cucina a vista e un forno per la pizza. Dai classici della tradizione mediterranea a proposte contemporanee, il menu si distingue per la qualità degli ingredienti e un’atmosfera accogliente, perfetta per chi desidera un assaggio d’Italia a Barcellona.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .