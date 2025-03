Forum italiano dell’export in Valle d’Aosta: dall’enogastronomia al patrimonio culturale

Esportare la Valle d’Aosta. E’ il titolo del Forum Italiano dell’Export, piattaforma multichannel di confronto sul made in Italy tra i più rilevanti players nel panorama imprenditoriale ed istituzionale italiano ed estero. Nata dall’esperienza dell’imprenditore Lorenzo Zurino con l’obiettivo di creare una stabile connessione tra imprese, istituzioni ed associazioni dell’export. Il forum è stato organizzato nella splendida cornice valdostana a La Salle.

Per Lorenzo Zurino, presidente del Forum Italiano dell’Export si tratta di “un momento di alto profilo dedicato alla promozione del made in Italy e alle strategie di crescita sui mercati internazionali. Un appuntamento che nasce dalla volontà di riunire istituzioni imprenditori e professionisti in un dialogo concreto sui temi del made in Italy. Il futuro dell’Italia passa anche dalla nostra capacità di valorizzare il territorio, le eccellenze imprenditoriali e le competenze specialistiche di cui disponiamo creando sinergie durature e proficue”.

Valle d’Aosta: il patrimonio paesaggistico

Quest’anno il focus del forum ha valorizzato lo straordinario patrimonio paesaggistico e culturale della Valle d’Aosta che – con le sue montagne e una tradizione enogastronomica e turistica di altissimo livello – punta sulla destagionalizzazione e su offerte turistiche innovative. il parterre di ospiti di assoluto rilievo ha testimoniato la volontà di costruire un progetto corale in cui pubblico e privato uniscono le forze per delineare un percorso condiviso di crescita internazionale.

“Il forum intende ancora una volta dimostrare – aggiunge Lorenzo Zurino – che l’export non è un fenomeno riservato soltanto a grandi realtà industriali ma anche alle piccole e medie imprese che, sostenute e coordinate, possono trovare spazio sui mercati stranieri promuovendo prodotti e servizi di alta qualità. In questa prospettiva la collaborazione e la sinergia con gli ordini professionali le associazioni di categoria il sistema bancario e le istituzioni è fondamentale per garantire che ogni iniziativa abbia un impatto duraturo. Per far nascere idee nuovi progetti collaborativi e piani di sviluppo in grado di contribuire significativamente alla promozione del patrimonio culturale naturale e imprenditoriale della Valle d’Aosta per replicare tutto in altri contesti regionali con successo mettendo sempre al centro la formazione innovazione e condivisione delle migliori prassi per un’Italia riconosciuta sui mercati internazionali”.

Il ruolo degli Emirati Arabi

Francesco Corbello board Member IEF ha poi posto l’accento sulle potenzialità dei mercati arabi: “I Paesi del Golfo come gli Emirati Arabi Uniti hanno dimostrato negli ultimi anni un crescente interesse per l’Italia sia sotto il profilo turistico che commerciale. Per attirare investitori e visitatori mediorientali la chiave e costruire progetti integrati di promozione attraverso cui mettere in rete strutture ricettive, produttori locali e servizi di esperienza con un occhio di riguardo alle esigenze specifiche di questa clientela. Un altro aspetto fondamentale è raccontare il territorio con canali digitali in lingua araba e inglese, partecipare a fiere ed eventi nei paesi target garantendo una compagnia professionale e personalizzata alle imprese che si affacciano a questi mercati mi piacerebbe vedere nuove sinergie fra mondo imprenditoriale italiano e mercati dell’area mediorientale soprattutto nel turismo e nell’agroalimentare settori particolarmente promettenti per la Valle d’Aosta continuando a investire nella formazione e nell’informazione”.

I relatori

Oltre ai saluti di Renzo Testolin, presidente della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, del sindaco di Courmayeur Roberto Rota, di Davide Adolfo Ferrero presidente della Banca di Credito Cooperativa Valdostana del Vice Presidente del Forum IEF e magistrato Nicola Graziano e di Fabrizio Sala, Commissione Finanza Camera dei Deputati, già vicepresidente della Regione Lombardia apprezzati gli interventi di: Graziano Domidiato, presidente Confcommercio Aosta; Luigi Fosson presidente Associazione Albergatori Valdostana, Giampaolo Marcoz presidente Notai Europei; Andrea Gerbore presidente Cave des Comunes; Antonio Tuccillo presidente Fondazione Nazionale Commercialisti; Stefano Distilli board Member Banca di Credito Cooperativa Valdostana; Diego Spampinato presidente Corte di Giustizia Tributaria II Grado Valle d’Aosta; Matteo Marzotto presidente gruppo Minerva Hub; Roberto Costa presidente Italian Chamber of Commerce&industry for Uk; Evelina Christillin presidente Museo Egizio di Torino; Riccardo Maria Monti presidente Triboo; Federico Pedini Amati segretario di Stato al Turismo Repubblica di San Marino.

Con i saluti del ceo di Forbes Italia Nicola Formichella, il presidente Lorenzo Zurino ha annunciato l’avvio di una media partnership con Forbes Italia.

