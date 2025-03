Bmw ha siglato un accordo con Alibaba per sviluppare tecnologie IA sulle sue auto in Cina

La collaborazione rientra nella strategia di intelligenza artificiale di Bmw in Cina, che punta all’alleanza con le principali aziende tecnologiche cinesi in settori all’avanguardia, come gli Llm (modelli linguistici di grandi dimensioni) e l’interazione vocale intelligente. Le due aziende lavoreranno insieme per sviluppare un motore di intelligenza artificiale basato sul modello Llm Qwen di Alibaba. Questo motore alimenterà inizialmente l’assistente personale intelligente per i veicoli Bmw, che sarà introdotto nella prossima generazione di modelli Neue Klasse. Questi nuovi veicoli, destinati alla produzione in Cina, saranno lanciati nel 2026.

“La nostra partnership a lungo termine con Alibaba Group è un esempio di crescita reciproca attraverso la co-creazione. Bmw collaborerà strettamente con i partner tecnologici cinesi, focalizzandosi sulla mobilità elettrica e sulle tecnologie intelligenti, per scrivere una nuova storia di successi condivisi”, ha dichiarato Sean Green, presidente e ceo di Bmw Group Region China.

“La nostra partnership con Bmw Group segna un balzo fondamentale nell’implementazione di Llm basati su IA in prima linea nella produzione avanzata e l’integrazione di Qwen nei sistemi per auto di Bmw mostra come l’IA possa rivoluzionare la mobilità”, ha affermato Eddie Wu, ceo di Alibaba Group.