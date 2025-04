Sicurezza, sportività e tecnologia in un’unica vettura: ecco la Junior Ibrida Q4 di Alfa Romeo

Contenuto tratto dal numero di marzo 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

A poche settimane dalla presentazione al Bruxelles Motor Show 2025, Alfa Romeo apre gli ordini per la nuova Junior Ibrida Q4, un modello che amplia ulteriormente l’offerta della compatta sportiva del marchio. Tra le caratteristiche, spicca la disponibilità della trazione integrale Q4, una novità per il segmento delle compatte premium.

La Junior Ibrida Q4 adotta un sistema ibrido da 48V, che combina un motore turbo da 1,2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW. Uno di questi è integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a sei marce, mentre l’altro è posizionato sull’asse posteriore, garantendo la trazione integrale senza un collegamento fisico tra i due assi. Il sistema consente una distribuzione ottimale della coppia e una maggiore stabilità su diversi tipi di terreno, grazie anche alla Power Looping Technology, che mantiene attiva la trazione integrale anche con una bassa carica della batteria.

Grazie a questa configurazione, la vettura offre prestazioni elevate su strade sia urbane che extraurbane, assicurando un’esperienza di guida fluida e sicura. L’ibridazione consente inoltre una riduzione dei consumi e delle emissioni, mantenendo al contempo un buon livello di potenza, in linea con la tradizione sportiva del marchio. Il selettore di guida Dna permette di scegliere tra diverse modalità per adattarsi alle condizioni di marcia: la modalità Dynamic privilegia le prestazioni, Natural offre un bilanciamento tra efficienza e comfort, mentre Q4 garantisce massima aderenza in situazioni di scarsa trazione. Inoltre, la Junior Ibrida Q4 è dotata di sospensioni posteriori MultiLink, progettate per migliorare la stabilità e l’assorbimento delle asperità del terreno, garantendo una guida più fluida.

L’abitacolo è stato studiato per garantire il massimo comfort anche nei lunghi viaggi. I sedili ergonomici offrono un supporto ottimale, mentre l’insonorizzazione avanzata dell’abitacolo riduce al minimo i rumori esterni, migliorando l’esperienza di guida. Il sistema di climatizzazione automatica assicura una distribuzione uniforme della temperatura, rendendo ogni tragitto più piacevole. Dal punto di vista estetico, la Junior Ibrida Q4 riprende elementi caratteristici del design Alfa Romeo, con lo scudetto Leggenda, cerchi in lega da 18” e fari full led. Il frontale aggressivo e le linee scolpite conferiscono alla vettura un aspetto dinamico e moderno, in sintonia con lo stile del marchio.

All’interno, l’abitacolo è caratterizzato da sedili Spiga riscaldati, volante in pelle e un sistema infotainment da 10,25” con navigazione integrata. La vettura offre inoltre avanzati sistemi di assistenza alla guida, tra cui la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180° e il portellone elettrico hands-free. Oltre agli aspetti tecnologici, Alfa Romeo ha dedicato particolare attenzione ai materiali utilizzati per gli interni, con finiture di alta qualità e dettagli curati nei minimi particolari. L’illuminazione ambientale regolabile permette di personalizzare l’atmosfera interna, mentre la pedaliera sportiva in alluminio sottolinea ulteriormente il carattere dinamico dell’auto.

La Junior Ibrida Q4 è dotata di una gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida (Adas), che migliorano la sicurezza e riducono il rischio di incidenti. Tra questi, il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia e il monitoraggio dell’angolo cieco contribuiscono a rendere i viaggi più sicuri e rilassanti.

Il sistema di frenata automatica d’emergenza con rilevamento pedoni e ciclisti interviene in caso di pericolo imminente, mentre il riconoscimento dei segnali stradali aiuta il conducente a rispettare i limiti di velocità. La vettura è inoltre equipaggiata con sensori di parcheggio anteriori e posteriori, che facilitano le manovre in spazi ristretti.

Con la Junior Ibrida Q4, Alfa Romeo punta a offrire una soluzione versatile per una clientela che ricerca sicurezza, sportività e tecnologia in un’unica vettura. Il modello si rivolge a una fascia di utenti variegata: dai giovani appassionati di auto sportive a chi necessita di un veicolo affidabile per la vita quotidiana, senza rinunciare al piacere di guida.

Grazie alla possibilità di scegliere tra motorizzazione ibrida e completamente elettrica, la Junior rappresenta un’opzione interessante anche per le flotte aziendali e il settore business. La combinazione tra prestazioni, efficienza e tecnologie avanzate rende questa compatta una scelta equilibrata per diversi tipi di utilizzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .