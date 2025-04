Le 10 super novità da polso appena svelate al Salone dell’Orologeria di Ginevra

È in corso a Ginevra la Watch Week più attesa dell’anno, con meravigliose opere d’arte da polso. Non a caso questo noto Salone dell’Orologeria già da anni ha preso il nome di Watches and Wonders. L’edizione 2025 può dirsi la più ricca di sempre con ben 60 brands presenti. Fra le tendenze nell’alta orologeria c’è di certo tanto colore. Quadranti e cinturini si vestono di blue o di verde in varie sfumature. Capolavori impreziositi da complicazioni come le fasi lunari o le ore del mondo o da smaltature e pietre preziose. Anniversari da celebrare, record di sottigliezza ed iconici modelli rieditati con innovazioni tecniche ed estetiche. Insomma un appuntamento immancabile per insiders del settore e watch lovers internazionali. Un imprescindibile momento di incontro e confronto, di connessioni professionali ed umane, di esperienze arricchenti ed anche di riflessioni più profonde sul concetto stesso di tempo e il suo evolversi.

Ecco la selezione di Forbes Italia con 10 super novità fra le creazioni svelate al Salone dell’Orologeria di Ginevra 2025.

Bvlgari e il suo Octo Finissimo Ultra Tourbillon

Oltre a stabilire un nuovo record di sottigliezza, il nuovo Octo Finissimo Ultra Tourbillon rappresenta un vero e proprio manifesto. Integrando un tourbillon scheletrato nel movimento di un segnatempo con uno spessore totale di soli 1,85 mm, la divisione orologiera svizzera del gioielliere romano dimostra ancora una volta la propria competenza attraverso una delle complicazioni più emblematiche.

Si può affermare che il tourbillon occupi un posto speciale nel cuore di Bvlgari. Infatti proprio l’Octo Finissimo Tourbillon, nel 2014, ha segnato l’inizio di un percorso che ha visto la Maison protagonista nella ricerca della sottigliezza estrema. Un’odissea decennale che ha portato a ben dieci record mondiali e oltre 60 premi internazionali, tra cui il prestigioso e ambitissimo Geneva Watchmaking Grand Prix “Aiguille d’Or”.

Dunque ad oggi l’Octo Finissimo è l’orologio ed anche la collezione più premiata del XXI secolo. Diametro di 40 mm, lunetta, carrure e anse in titanio satinato con microsfere, mentre la platina principale èin carburo di tungsteno. L’iconica cassa ottagonale ispirata ai soffitti a cassettoni della Basilica di Massenzio e Costantino e sorprendenti contrasti come la pendenza lucida della flangia della lunetta, il bilanciere del tourbillon e i blocchi inerziali finemente rodiati; il ponte del tourbillon è anch’esso rodiato e con finitura soleil. Sono tutte lavorazioni e finiture contemporanee ed eleganti che esaltano l’arte meccanica dell’orologio.

Ogni componente ha il giusto equilibrio tra efficienza ed estetica, tra resistenza e affidabilità con l’estetica. Questo capolavoro è alimentato dal calibro tourbillon BVF 900, movimento meccanico a carica manuale con una riserva di carica di 42 ore. Fabrizio Buonamassa Stigliani, Direttore Creativo Orologeria Bvlgari ha ribadito: “L’idea era quella di creare un orologio che racchiudesse tutta la nostra competenza. Non si tratta solo di avere il design più raffinato, ma di ottenere un’esecuzione precisa che raccontasse la storia della serie di Octo Finissimo, rispettando al contempo l’integrità dei suoi codici estetici distintivi. Ogni dettaglio, dagli indici allo scheletro del tourbillon, testimonia il nostro impegno per l’eccellenza”.

Chanel e il J12

“Quest’anno abbiamo voluto colorare il tempo” così Arnaud Chastaingt, direttore del Watch Creation Studio Chanel descrive una grande novità. Chanel è nota per il suo iconico orologio in ceramica J12, che questo’anno compie 25 anni, in bianco o nero. Questa volta però lo fa in blue notte. Così fra i protagonisti indiscussi di Watches and Wonders 2025 c’è il J12 Bleau Calibro 12.1 38 mm in edizione limitata, con cassa in ceramica blu opaca ad alta resistenza e acciaio rivestito di nero.

La lunetta è fissa in acciaio rivestito di nero con ceramica blu opaca ad alta resistenza motivo baguette. Il quadrante blu opaco è impreziosito da 12 zaffiri blu taglio baguette agli indici. La corona a vite è in acciaio rivestito di nero con cabochon in ceramica blu opaca ad alta resistenza. Anche il bracciale è in ceramica blu opaca ad alta resistenza e tripla fibbia pieghevole in acciaio rivestito. Questo dirompente segnatempo monta il Calibro 12.1, un movimento di manifattura a carica automatica certificato cronometro dal Cosc, e vanta una riserva di carica di circa 70 ore e d un’impermeabilità di 200 metri. Una nuovo capitolo di storia orologiera Chanel che dopo 25 anni colora la ceramica del J12 di un sofisticato tono di blue, per il quale ci sono voluti ben 5 anni di lavoro, fra ricerca e sviluppo della Manifattura Chanel. Un meticoloso percorso di tecnica ed estetica che anche al tatto e al polso appare una novità inattesa, sinuosa, versatile e seducente, che sta già spopolando.

Rolex: Oyster Perpetual Land-Dweller

Un nuovo manifesto programmatico per Rolex a Watches and Wonders 2025 che ha dato il via ad un nuovo capitolo con l’Oyster Perpetual Land-Dweller. Il quadrante, con il motivo a nido d’ape inciso al laser, è espressione di geometrica perfezione ed eleganza minimalista. Nel cuore del Rolex Land-Dweller batte il calibro 7135 che rappresenta una grande evoluzione per il marchio.

Più compatto di quelli di altre famiglie di movimenti, incorpora una serie di innovazioni significative con prestazioni straordinarie. Battere alla frequenza elevata di 5 Hz ridefinisce i parametri dell’eccellenza orologiera Rolex. In questo, il Land-Dweller guarda decisamente al futuro.

Porta con sé un messaggio semplice ma potente: essere in sintonia con il proprio tempo e il proprio luogo per costruire il mondo di domani. È questo stesso spirito che ha motivato i vari team della manifattura durante gli anni di ricerca e sviluppo che sono stati necessari per giungere a questa nuova creazione. Sfidando i codici consolidati il Land-Dweller è un traguardo, un segnatempo concepito con bracciale integrato progettato per polsi maschili e femminili in due misure: 36 mm e 40 mm e un nuovo bracciale – il Flat Jubilee – che gli dona leggerezza, sinuosità e comfort al polso.

Questo nuovo modello è caratterizzato da un bracciale integrato alla cassa, vanta un elegante profilo aerodinamico è monta un calibro rivoluzionario. All’avanguardia in termini di innovazione e di design unico, il Land‑Dweller presentato nel 2025 segna un punto di svolta nella storia degli orologi Rolex.

Patek Philippe

Quindici I nuovi modelli del 2025, ricchi di creatività e savoir-faire, della manifattura ginevrina che conferma decisamente la propria maestria tecnica, in particolare con tre nuovi movimenti che equipaggiano pezzi eccezionali: una complicazione quadrupla a carica automatica per veri intenditori, un orologio da scrivania con calendario perpetuo e calendario settimanale dotato di una riserva di carica di 31 giorni, e un nuovo Calatrava con visualizzazione istantanea del giorno e della data e una riserva di carica di 8 giorni.

In foto il nuovo Patek Philippe Calendario Annuale con la sua eleganza senza tempo, in oro rosa che non presenta incastonature e riserva una sensazione di purezza e raffinatezza. La cassa da 38 mm si adatta perfettamente ad ogni polso, mentre il quadrante marrone, impreziosito da una doppia satinatura verticale e orizzontale, evoca la texture pregiata della seta selvaggia shantung, che aggiunge quel tocco di stile sofisticato ed artigianale. L’oro rosa della cassa si armonizza perfettamente con i dettagli del quadrante, come le cifre applicate anch’esse in oro rosa. Il movimento meccanico a carica automatica Calibro 26‑330 S QA LU è il cuore di questo segnatempo, con un meccanismo che visualizza il giorno della settimana, la data e il mese, richiedendo una sola correzione manuale all’anno, alla fine di febbraio, grazie all’ingegnoso Calendario Annuale brevettato da Patek Philippe nel 1996. La funzione delle fasi lunari aggiunge un ulteriore livello di complessità e bellezza, mentre i secondi al centro e la data a finestrella ne completano il design perfetto. Il cinturino in pelle di vitello marrone, con un motivo denim e cuciture a contrasto color crema ne completa il look elegante e sofisticato. Il fondello in cristallo di zaffiro consente di ammirare il movimento al suo interno, simbolo di maestria artigianale senza pari. Con una resistenza all’acqua fino a 30 metri, questo segnatempo è un equilibrio perfetto fra bellezza, precisione e funzionalità.

JaegerLeCoultre

Fra le sue affascinanti creazioni per il 2025 la Maison ha svelato a Ginevra il nuovissimo Reverso Tribute Nonantieme Enamel: un trionfo di complicazioni orologiere e di saper fare artigianale.

L’elegante quadrante grigio spazzolato effetto soleil svela poi il secondo quadrante del Reverso finemente decorato con dettagli che evocano un suggestivo cielo stellato in smalto blu notte. Il display delle fasi lunari e della ‘Grande Date’ sono integrati in un design raffinato, con l’oro rosa che incornicia gli elementi principali. Il retro della cassa svela un quadrante con due aperture rotonde, una per le ore e una per i minuti, arricchito da uno straordinario cielo notturno e dettagli in oro rosa. Le linee di latitudine e longitudine sono incise con un laser a mano per evidenziare l’oro rosa della cassa e si crea così un sofisticato contrasto cromatico.

Nel suo cuore batte il movimento Calibro 826, sviluppato internamente dalla Manifattura Jaeger-LeCoultre, creato appositamente per questo modello, e si distingue per la sua innovativa complicazione della ‘Grande Date’ e il sistema delle ore semi-saltanti. Considerando la filosofia della Maison di progettare movimenti che si adattino strettamente alla forma della cassa, la forma rettangolare del Reverso da questo punto di vista è una vera sfida tecnica in particolare quando si pensa di introdurre complicazioni tradizionalmente concepite per movimenti rotondi. In tal caso Jaeger-LeCoultre ha optato per un meccanismo che consente una transizione più fluida ed elegante rispetto alle tradizionali ore saltanti. L’orologio è una raffinata edizione limitata di soli 90 esemplari a sottolineare l’eccellenza meccanica e il continuo e costante impegno della Maison nel trasmettere e spingere in avanti il proprio savoir faire orologiero

Panerai

Grande protagonista a Watches and Wonders 2025 per Panerai è la collezione Luminor, con il tema “Innovation from the Depths”. La Maison celebra il connubio tra savoir-faire tecnico e audace innovazione con creazioni che mostrano la forte connessione del marchio con il mondo marino – dagli anni ’60 ad oggi – un legame in continua evoluzione in termini di materiali ed innovazioni ingegneristiche. Infatti in oltre 60 anni, la collezione Luminor si è evoluta pur rimanendo fedele alle sue radici e alla sua essenza funzionale. Le nuove versioni uniscono precisione, resilienza e design, rafforzando il ruolo di questi segnatempo iconici come simbolo di affidabilità e alte performance.

In particolare spicca fra le novità il Luminor Calendario Perpetuo Platinumtech che racchiude le complicazioni più sofisticate di Panerai, abbinando una meccanica all’avanguardia a una struttura audace in platino. La cassa da 44 mm, realizzata in Platinumtech, assicura maggiore durezza e resistenza ai graffi, senza rinunciare all’estetica esclusiva. Il quadrante in vetro zaffiro blu mette in evidenza i meccanismi complessi del calendario perpetuo. L’innovativo sistema di regolazione consente di impostare con facilità il giorno, la data e la funzione GMT tramite la corona, rendendo superflui i pulsanti aggiuntivi che solitamente si trovano sui calendari perpetui tradizionali.

Così, tutte le funzioni del calendario (giorno, data, mese e anno bisestile) sono regolabili facilmente tramite la corona. Il design pulito e minimalista permette alla complicazione di rimanere elegante e altamente funzionale. Il calibro P.4100 consente prestazioni eccezionali, con una riserva di carica di tre giorni e una doppia indicazione gmt per una maggiore praticità. Il raffinato design assicura una lettura immediata delle funzioni con lancette e indici luminescenti che garantiscono una visibilità ottimale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il contatore dei piccoli secondi, rodiato, fornisce un riferimento chiaro, mentre il grande datario migliora ulteriormente la leggibilità. Inoltre tutti i nuovi Luminor vantano una maggiore impermeabilità, fino a 500 metri di profondità, stabilendo così un nuovo standard per la collezione.

Hermès e il trionfo del suo “Tempo Sospeso”

La nuova collezione Le Temps Suspendu di Hermès rappresenta un’evoluzione straordinaria di un’idea che ha già conquistato il mondo dell’orologeria quando è stata introdotta per la prima volta nel 2011. L’approccio anticonformista di Hermès si conferma in queste nuove creazioni in cui l’idea di “sospendere” il tempo diventa ancora più sofisticata e raffinata. Oltre al Cut Temps Suspendu, altro punto di forza della collezione è la reinterpretazione dell’Arceau Le Temps Suspendu. Con una cassa più grande, da 42 mm, e un quadrante traforato che svela il modulo esclusivo “Le Temps Suspendu”, questo nuovo segnatempo ha un aspetto più accattivante, pur mantenendo intatta la sua eleganza distintiva.

Il movimento Hermès H1837, visibile attraverso il fondello trasparente, non solo arricchisce l’orologio con una meccanica raffinata, ma rende anche visibile il suo cuore pulsante mettendo in risalto la maestria orologiera del marchio. Le casse in oro bianco o oro rosa si abbinano a quadranti di colori raffinati come il brun désert, il rouge sellier o il blu (in foto), rendendo senza tempo questi modelli. Le iconiche anse asimmetriche sono un tocco di design che riafferma la continuità estetica di Hermès, con la sua personalità unica e ben riconoscibile: una dichiarazione di stile, ironia e versatilità. La capacità di fermare il tempo, combinata con un design sofisticato e una meccanica innovativa, rende Le Temps Suspendu un pezzo d’arte orologiera che sfida le convenzioni, invitandoci a vivere una nuova dimensione di tempo, un tempo per se stessi, qui ed ora.

Cartier

Il Tank Louis Cartier rappresenta davvero un’icona di eleganza senza tempo, con un design che trascende le tendenze. La nuova versione presentata a Ginevra è ispirata proprio al potenziale creativo inesauribile e intramontabile di questo design iconico per immaginarne una nuova versione dotata di un movimento meccanico di Manifattura a carica automatica di nuova generazione. Integrato nel rispetto delle proporzioni dell’orologio, il movimento che batte nel suo cuore è il 1899 MC: un elemento chiave che ha permesso alla Maison di amplificare le dimensioni del Tank Louis Cartier, nelle versioni in oro rosa e oro giallo.

Questo movimento meccanico segna un passo importante: è una testimonianza della maestria artigianale di Cartier, che riesce a preservare la raffinatezza del design originale arricchendola con una tecnologia moderna. La scelta dell’oro giallo per questa edizione è una celebrazione della classicità, e il cinturino in alligatore grigio semi-opaco aggiunge una sfumatura sofisticata al segnatempo. Il quadrante flinqué, con la sua lucentezza unica, contribuisce a rendere ogni esemplare ancora più esclusivo. L’impermeabilità fino a 30 metri rende l’orologio funzionale per l’uso quotidiano senza sacrificarnel’eleganza.

Immancabili le caratteristiche emblematiche del Tank: chemin de fer, numeri romani, brancard paralleli, lancette a forma di gladio d’acciaio azzurrato, corona perlata e ornata di uno zaffiro, di un rubino cabochon, o di un diamante a padiglione invertito in base del modello. Il Tank Louis Cartier può essere definito una dichiarazione di stile, una fusione tra l’estetica senza tempo e l’innovazione tecnica. Per chi apprezza l’artigianato orologiero, è un oggetto da collezione che non perde mai il suo fascino.

Vacheron Constantin

La Maison celebra il suo 270° anniversario e rivisita il suo ricco patrimonio in chiave contemporanea con nuove interpretazioni di due sue firme stilistiche: l’indicazione retrograda e il quadrante traforato con edizioni limitate che per il 270° anniversario coniugano complicazioni iconiche, design contemporanei e sofisticati con i codici stilistici classici della collezione Traditionnelle.

Le casse, scolpite in platino 950, hanno le caratteristiche emblematiche della collezione Traditionnelle: anse rialzate, fondello scanalato e lunetta sottile. In linea con la tradizione orologiera, il quadrante mostra una minuteria chemin de fer, lancette Dauphine sfaccettate e gli indici delle ore applicati, di forma bâton, in oro tipici della collezione.

Inoltre i quadranti traforati di queste Limited Edition hanno un motivo iconico ispirato al profilo della croce di Malta, emblema della Maison fin dal 1880. In particolare per animare il Traditionnelle Openface Calendario Completo – in foto – Vacheron Constantin ha scelto il calibro di manifattura 2460 Qcl/270: una versione più moderna del calibro 2450, la prima versione automatica del calendario completo interamente progettata e sviluppata dalla Maison.

Oltre alle indicazioni del triplo calendario – giorno della settimana, della data e del mese – ha un’indicazione di precisione delle fasi lunari che richiede una sola regolazione ogni 122 anni. Il quadrante traforato rivela una parte del meccanismo a carica automatica composto da 312 componenti. Alla ricerca della leggibilità, gli orologiai e i designer della maison hanno scelto di mostrare la data attorno alla periferia del quadrante mediante una lancetta azzurrata, mentre il giorno e il mese sono indicati su dischi in vetro zaffiro e creano contrasto con lo sfondo blu delle aperture.

Tag Heuer

Un atteso ritorno che il brand celebra con il Tag Heuer Monaco Split-Seconds Chronograph | F1, un orologio ultra-esclusivo limitato a solI 10 esemplari in tutto il mondo. Dotato del complesso movimento cronografo a frazione di secondo Calibro TH81-00, permette di misurare contemporaneamente più intervalli di tempo, perfetto per le esigenze dell’alta velocità del motorsport. La cassa leggera, realizzata in ceramica bianca e cristallo zaffiro, mette in evidenza la maestria di Tag Heuer nei materiali e la sua precisione ingegneristica.

Gli elementi di design rendono omaggio alla tradizione della F1, con un accattivante quadrante traslucido rosso, i contatori del cronografo con texture che richiama l’asfalto e la frase iconica di David Croft “lights out & away we go” (Luci spente e via si parte). Dallo scudo laccato verde e rosso al movimento finemente rifinito visibile attraverso il fondello in zaffiro, ogni dettaglio intende amplificare il profondo legame del marchio con il mondo delle corse. Tag Heuer vanta infatti una partnership con la Formula 1 che abbraccia oltre sette decenni. E il 2025 segna la rinascita di questa partnership speciale che racconta valori condivisi di precisione, innovazione e prestazioni ad alta velocità. Indimenticabile il legame del brand con Ferrari o McLaren, lo storico modello Tag Heuer Formula 1 lanciato nel 1986 consolidò il legame con il motorsport e divenne un’icona culturale. Da sempre al polso di piloti che hanno fatto la storia, ancor oggi il marchio collabora con la Senna Foundation.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

