Mcm x Pet Therapy, il design come gioco e sperimentazione alla Milano Design Week

Alla Milano Design Week l’incontro tra lusso, immaginazione e amore per gli animali prende vita con Mcm x Pet Therapy, un’installazione nel Giardino delle Arti che trasformerà lo spazio in un’esperienza immersiva, dove pouf a forma di cani e gatti ridefiniranno il confine tra arredo e gioco. Disegnata da Altea Biagetti, di 11 anni, in collaborazione con Atelier Biagetti, la collezione fonde la creatività di Mcm con l’universo magico e poetico di Pet Therapy, proponendo un nuovo linguaggio del design contemporaneo.

Un’esperienza immersiva tra design e amore per gli animali

Nel cuore della Milano Design Week 2025, il Giardino delle Arti, in via Palestro 8, diventerà il teatro di una collaborazione che sfida le convenzioni del design. Mcm x Pet Therapy presenta infatti una collezione composta da pouf morbidi e pet-friendly – ispirati alla spensieratezza dell’infanzia e al calore degli animali domestici – e da sculture oversize di gatti che fungono da sedute, elementi decorativi ed elementi interattivi, invitando alla curiosità, al gioco e al relax. Non si tratterà solo di arredamento, ma di un’esperienza sensoriale e interattiva che esplorerà il legame profondo tra gli esseri umani e gli animali.

Il lusso di Mcm incontra il design di Pet Therapy

Fondata in Germania nel 1976 e guidata oggi da Sung-Joo Kim, Mcm ha sempre sfidato i codici tradizionali del lusso. Con questa collaborazione, il brand estende il proprio linguaggio oltre la moda, portandolo nel territorio del design esperienziale. La collezione di pouf è stata realizzata con materiali riciclati e tessuti outdoor resistenti. La collezione rappresenta un nuovo approccio all’interior design: ogni pezzo è un invito alla scoperta, un enigma che stimola l’interazione.

Una casa senza limiti

L’installazione sarà visitabile dall’8 al 13 aprile 2025, con un’anteprima stampa il 7 aprile. Il progetto si sviluppa come un paesaggio fantastico a cielo aperto, dove i confini tra interno ed esterno si dissolvono. Palme luminose, texture vibranti e tre casette in legno ospiteranno eventi quotidiani, creando un’esperienza in continua evoluzione. Qui il design si fonde con il gioco e la nostalgia, trasformando lo spazio in una dimensione inedita in cui il concetto di casa diventa fluido e inclusivo. Un’occasione per immergersi in un’esperienza di design che supera i confini tra estetica, funzionalità e immaginazione. I pouf pet-friendly saranno disponibili per l’acquisto al termine dell’evento.

Dove: Giardino delle Arti, via Palestro 8, Milano

Quando: 7 Aprile – opening & press preview; 8-13 Aprile, 10:00 – 18:00 – Aperto al pubblico

LEGGI ANCHE: Fuorisalone 2025: 8 installazioni in cui il design diventa strumento di trasformazione sociale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .