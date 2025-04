Andrea Abodi al Vinitaly: “Il valore della terra, della tradizione e degli eventi sportivi per promuovere l’Italia”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i giovani, in occasione del Vinitaly, è stato intervistato da Forbes Italia.

Ministro, quali sono i valori che il Vinitaly vuole trasmettere soprattutto ai giovani?

Intanto il valore della terra, il valore della tradizione, il valore dell’identità, il valore anche delle relazioni umane, il valore del lavoro che ha un suo tempo, un suo modo per esprimersi al meglio, la semina, la cura della terra e il raccolto che poi è il risultato finale. Ma non basta perché il Ministero, non a caso, ha promosso anche un premio per come il prodotto della terra sarà messo a disposizione dell’umanità, perché il vino italiano è un bene collettivo, è un bene che nasce dalle nostre terre e poi arriva al mondo. Questi grandi eventi sono un esempio di unione.

A proposito di unione. Quali sono gli eventi sportivi su cui puntate quest’anno?

Abbiamo un pensiero fisso. Da qui ai prossimi dieci mesi, pensiamo a Milano-Cortina 2026 che è l’appuntamento universale per eccellenza. Le Olimpiadi invernali per le quali ci siamo allenati, abbiamo lavorato e stiamo lavorando con un grande senso di gioco di squadra anche con il Ministero dell’Agricoltura. E poi ancora gli Europei del 2032. I grandi avvenimenti sportivi sono una straordinaria opportunità di promozione del nostro territorio, delle nostre terre, dei nostri prodotti, appunto della nostra identità oltre che della qualità sportiva.

Le olimpiadi di Milano-Cortina saranno anche una grande opportunità per la città di Verona..

Certamente sì, sono un’opportunità straordinaria che ha consentito alla città, conosciuta in tutto il mondo, di diventare accessibile. E credo che questo sia un fattore molto importante. Con Olimpiadi e Paralimpiadi vogliamo rendere accessibile l’Arena, luogo dell’intrattenimento e della celebrazione dell’arte, della cultura e della storia.

