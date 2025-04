Le 10 persone più ricche dell’America Latina

Ci sono un numero record di 3.028 miliardari in tutto il mondo, ma solo 95 provengono dall’America Latina, in calo rispetto ai 110 dell’anno scorso. Questo gruppo di imprenditori, investitori e eredi ha un patrimonio netto combinato di 484,3 miliardi di dollari, 46 miliardi in meno rispetto al 2024.

Il Brasile ha il numero più alto di miliardari

Il Brasile, che ha il numero più alto di miliardari nella regione, ha contribuito in gran parte al calo, poiché il paese affronta difficoltà economiche e lotta contro l’inflazione. Dei 18 miliardari che hanno perso il titolo nella regione, 15 provenivano dal Brasile, tra cui il “Re della Soia” Blairo Maggi, azionista di maggioranza del produttore di soia Amaggi, e João Alves de Queiroz Filho, fondatore di Hypera Pharma. Tuttavia, il paese è riuscito ad aggiungere due nuovi nomi quest’anno: Max Van Hoegaerden Herrmann Telles, erede di Anheuser-Busch InBev (patrimonio netto stimato: 5,8 miliardi di dollari), e l’imprenditore delle energie rinnovabili Mário Araripe (3 miliardi di dollari).

Mentre il Brasile ha perso il maggior numero di miliardari in America Latina nell’ultimo anno, i miliardari messicani hanno perso più soldi. Un peso indebolito—sceso del 20% rispetto al dollaro statunitense—e una serie di tariffe imposte dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump hanno fatto scendere la ricchezza combinata delle persone più ricche del Messico di 36,9 miliardi di dollari, raggiungendo un totale di 167,1 miliardi di dollari.

Chi ha perso di più

Nessuno nella regione ha perso più di Carlos Slim Helú (82,5 miliardi di dollari), che ha visto ridursi il suo patrimonio di 19,5 miliardi di dollari, con le azioni della sua compagnia di telecomunicazioni América Móvil e del suo conglomerato Grupo Carso in calo del 20% e 15% rispettivamente, a causa delle fluttuazioni del tasso di cambio; è sceso dalla posizione n. 14 alla n. 19 a livello mondiale.

Ricardo Salinas Pliego (4,9 miliardi di dollari), che l’anno scorso era il settimo individuo più ricco della regione e il terzo più ricco del Messico, ha perso 8,5 miliardi di dollari, poiché le azioni del suo conglomerato Grupo Elektra sono crollate del 70% a causa delle sospensioni delle negoziazioni derivanti da accuse di frode e dispute sui debiti tra le aziende di Salinas e il governo messicano. Per mitigare il calo di valore, il consiglio di amministrazione di Grupo Elektra ha deciso di privatizzare l’azienda alla fine del 2024; la transizione dovrebbe essere completata entro maggio.

Nel frattempo, i fratelli Juan Domingo (1,9 miliardi di dollari) e Karen Beckmann Legorreta (1,3 miliardi di dollari) hanno perso rispettivamente 2,7 miliardi di dollari e 1,9 miliardi di dollari, poiché le azioni di Becle, la società dietro il marchio di tequila Jose Cuervo, sono scese a un minimo storico il 4 marzo, quando sono entrate in vigore le tariffe sulle importazioni dal Messico, Canada e Cina. Le tariffe sono state sospese due giorni dopo, ma le azioni non si sono ancora riprese.

Gli altri paesi del Latam

Al di fuori di Messico e Brasile, la situazione non è stata così grave. Le forti performance delle istituzioni finanziarie hanno portato un banchiere argentino (Delfín Jorge Ezequiel Carballo, 1,2 miliardi di dollari) e un banchiere cileno (Luis Enrique Yarur Rey, 1,3 miliardi di dollari) a rientrare nella classifica, e ha aumentato la fortuna della persona più ricca del Venezuela, Juan Carlos Escotet (7,4 miliardi di dollari), del 68%. Un altro ritorno è quello di Eduardo Hochschild (2,4 miliardi di dollari), presidente del gruppo familiare peruviano Hochschild Group. L’unico cittadino peruviano nella lista, ritorna dopo un aumento nel prezzo delle azioni della sua azienda mineraria grazie al ritorno alla redditività nel 2024 e a consistenti dividendi distribuiti.

Due miliardari latinoamericani noti sono morti quest’anno. Gregorio Pérez Companc, che ha trasformato il Grupo Perez Companc in uno dei conglomerati più grandi dell’Argentina, è morto a giugno 2024. Il magnate aveva pianificato la sua successione nel 2009, quando aveva dato a sei dei suoi figli azioni uguali nella holding del conglomerato. Quest’anno, tre dei fratelli hanno acquistato le quote degli altri. Luis, Rosario e Pilar Perez Companc sono ora i proprietari di maggioranza, ma nessuno di loro è stato miliardario quando abbiamo finalizzato la lista.

E il cileno Horst Paulmann è deceduto a marzo. Paulmann aveva fondato il colosso della vendita al dettaglio Cencosud da un singolo supermercato nel Cile centrale nel 1963. Quando è morto, la compagnia aveva una presenza in cinque paesi dell’America Latina e generava ricavi annuali di 17,5 miliardi di dollari.

Ecco le 10 persone più ricche dell’America Latina.

#10. Alejandro Baillères Gual e famiglia

Fonte della ricchezza: Diversificata | Cittadinanza: Messico | Patrimonio netto: 9 miliardi di dollari (rispetto a 8,1 miliardi di dollari)

Nel 2022, lui e i suoi cinque fratelli hanno ereditato la quota del defunto padre nel Grupo BAL, un conglomerato messicano che spazia tra mineraria, vendita al dettaglio e servizi finanziari. A giugno, il Grupo Carso di Carlos Slim Helú ha completato l’acquisizione di PetroBal Upstream, la divisione petrolifera del gruppo, per circa 530 milioni di dollari.

#9. María Asunción Aramburuzabala e famiglia

Fonte della ricchezza: Birra, investimenti | Cittadinanza: Messico | Patrimonio netto: 9 miliardi di dollari (rispetto a 6,3 miliardi di dollari)

Ora la terza persona più ricca del Messico, Aramburuzabala ha ereditato la quota del padre nel produttore di birra Grupo Modelo dopo la sua morte nel 1995 per cancro ai polmoni. La sua fortuna include le quote della sorella e della madre in Tresalia Capital, il veicolo di investimento familiare, che ha finanziato aziende come Tory Burch e Casper Sleep. Il patrimonio netto di Aramburuzabala è aumentato di 2,7 miliardi di dollari quest’anno dopo che Forbes ha approfondito il valore del portafoglio immobiliare di Tresalia.

#8. David Vélez e famiglia

Fonte della ricchezza: Fintech | Cittadinanza: Colombia | Patrimonio netto: 10,7 miliardi di dollari (rispetto a 10,8 miliardi di dollari)

Ad agosto, Vélez ha venduto 31 milioni di azioni di Nu Holdings, per un valore di 404 milioni di dollari. Il cofondatore e ceo, che possiede ancora il 20% delle azioni della società, ha grandi progetti per la più grande fintech dell’America Latina. A gennaio, ha discusso i piani di espansione delle operazioni di Nubank oltre la regione, incluso un possibile ingresso negli Stati Uniti.

#7. Jaime Gilinski Bacal

Fonte della ricchezza: Banca | Cittadinanza: Colombia | Patrimonio netto: 10,7 miliardi di dollari (rispetto a 7,7 miliardi di dollari)

Il banchiere colombiano, che condivide con Vélez il titolo di persona più ricca del paese, ha costruito la sua fortuna attraverso una serie di audaci acquisizioni bancarie ed exit di successo in tutta l’America Latina. Le sue ultime operazioni: Metro Bank, con sede a Londra, di cui è diventato azionista di maggioranza nel 2023, e il conglomerato colombiano di trasformazione alimentare Grupo Nutresa. Gilinski, che aveva aumentato la sua partecipazione in Grupo Nutresa dal 2021, ha acquistato un ulteriore 12% l’anno scorso insieme al suo partner, l’International Holding Company con sede ad Abu Dhabi.

#6. Jorge Paulo Lemann e famiglia

Fonte della ricchezza: Birra | Cittadinanza: Brasile | Patrimonio netto: 17 miliardi di dollari (rispetto a 16,4 miliardi di dollari)

Lemann ha cofondato la società di private equity 3G Capital con i miliardari Carlos “Beto” Sicupira e Marcel Herrmann Telles nel 2004, realizzando investimenti altamente redditizi e a lungo termine in aziende di alimenti e bevande come Anheuser-Busch, H.J. Heinz & Company e Burger King. Negli ultimi anni, la società ha intrapreso investimenti in altri settori, tra cui una partecipazione del 75% nel produttore olandese di tende Hunter Douglas.

#5. Vicky Safra e famiglia

Fonte della ricchezza: Banca | Cittadinanza: Brasile | Patrimonio netto: 20,7 miliardi di dollari (rispetto a 20,6 miliardi di dollari)

La saga ereditaria che ha coinvolto la vedova e i figli di Joseph Safra, un tempo il banchiere più ricco del mondo, è giunta al termine. “Sono felice di mettere questa questione alle spalle. Dopo i chiarimenti, ho capito che non c’erano comportamenti illeciti e che il patrimonio di Mr. Safra è stato adeguatamente disposto secondo i suoi desideri,” ha dichiarato il figlio Alberto in una dichiarazione congiunta con la famiglia rilasciata a luglio. Alberto aveva precedentemente fatto causa alla madre e ai fratelli, sostenendo che la sua partecipazione in Safra National Bank of New York fosse stata diluita dopo la morte del padre.

#4. Iris Fontbona e famiglia

Fonte della ricchezza: Mineraria | Cittadinanza: Cile | Patrimonio netto: 28,1 miliardi di dollari (rispetto a 25,7 miliardi di dollari)

La vedova di Andrónico Luksic (morto nel 2005) e i suoi figli stanno cercando circa 230 milioni di dollari da Banco Santander e PwC in relazione alle perdite derivanti dalla quasi bancarotta di Banco Popular nel 2017. Tramite Aeris Invest, la famiglia aveva investito circa 125 milioni di dollari in Banco Popular poco prima che Santander lo acquisisse per solo un euro dopo che la Banca Centrale Europea lo aveva dichiarato fallito.

#3. Germán Larrea Mota Velasco e famiglia

Fonte della ricchezza: Mineraria | Cittadinanza: Messico | Patrimonio netto: 28,6 miliardi di dollari (rispetto a 27,9 miliardi di dollari)

Larrea ha costruito la sua fortuna espandendo Grupo Mexico in un conglomerato con interessi nei settori dei trasporti e delle infrastrutture. Il magnate delle miniere, che ha assunto la presidenza e il ruolo di ceo nel 1994, è uno dei soli tre messicani la cui fortuna è aumentata quest’anno, poiché il fatturato del conglomerato è cresciuto di quasi il 13%, raggiungendo i 16,2 miliardi di dollari. La divisione mineraria di Grupo Mexico ha registrato entrate record grazie all’aumento della produzione di rame e alle forti condizioni di mercato.

#2. Eduardo Saverin

Fonte della ricchezza: Facebook | Cittadinanza: Brasile | Patrimonio netto: 34,5 miliardi di dollari (rispetto a 28 miliardi di dollari)

Il cofondatore di Facebook continua a raccogliere i benefici della sua partecipazione in Meta. La fortuna di Saverin è aumentata di 6,5 miliardi di dollari poiché le azioni di Meta continuano a salire. Saverin, che risiede a Singapore, ha conquistato il primo posto nella lista dei 50 più ricchi di Forbes Singapore a settembre. Tre mesi dopo, lui e sua moglie hanno donato 15 milioni di dollari alla Singapore American School.

#1. Carlos Slim Helú e famiglia

Fonte della ricchezza: Telecomunicazioni | Cittadinanza: Messico | Patrimonio netto: 82,5 miliardi di dollari (rispetto a 102 miliardi di dollari)

Anche se è ancora tra le 20 persone più ricche del mondo, il calo di Slim al n. 19 complessivo segna il suo punteggio più basso dal 2003. Mentre le azioni delle sue principali aziende, América Móvil e Grupo Carso, sono diminuite nell’ultimo anno, il magnate delle telecomunicazioni ha investito 1 miliardo di dollari nelle compagnie petrolifere statunitensi Talos Energy e PBF Energy.

