Brembo apre il nuovo Inspiration Lab a Shanghai: si concentrerà su sviluppo software e IA

Brembo, leader globale nelle soluzioni frenanti, ha inaugurato oggi il suo primo Brembo Inspiration Lab in Asia, a Shanghai. Il Brembo Inspiration Lab si focalizzerà sul rafforzamento delle competenze dell’azienda nello sviluppo di software, nelle applicazioni di intelligenza artificiale e nella data science, segnando un ulteriore passo avanti nella trasformazione di Brembo in solution provider.

Il nuovo Brembo Inspiration Lab in Cina

“Il Brembo Inspiration Lab di Shanghai è il centro di eccellenza in Cina dedicato alla nostra strategia digitale globale’’, ha dichiarato Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. “L’industria automotive sta evolvendo e noi stiamo integrando i nostri più avanzati sistemi frenanti con soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale, per definire un nuovo standard nell’esperienza di guida, puntando su sicurezza e comfort. Il Brembo Inspiration Lab contribuirà a realizzare la nostra visione di un futuro senza incidenti, in cui conducenti, passeggeri e pedoni possano godere di una completa tranquillità.”

Il nuovo Brembo Inspiration Lab entra a far parte del network globale di innovazione di Brembo, unendosi al Brembo Inspiration Lab in Silicon Valley e ai dieci centri R&D del Gruppo presenti nel mondo. In quanto centro di eccellenza di Brembo in Cina, il Brembo Inspiration Lab di Shanghai favorirà collaborazioni con università di primo livello, startup innovative e partner industriali strategici per sviluppare soluzioni all’avanguardia in grado di accelerare la competitività dei clienti del Gruppo a livello globale.

La crescita in Asia

Per il suo primo Brembo Inspiration Lab in Asia, l’azienda ha scelto di investire in Shanghai, uno dei principali poli economici e commerciali della Repubblica Popolare Cinese. Il Brembo Inspiration Lab si trova all’interno del moderno grattacielo Wheelock Square, nel distretto di Jing’an, un quartiere di prestigio che coniuga business e cultura, rendendolo una delle aree più influenti di Shanghai.

Con l’apertura del Brembo Inspiration Lab di Shanghai, il Gruppo amplia la propria presenza globale e consolida ulteriormente la sua crescita in Cina. Brembo ha avviato il suo primo sito produttivo a Nanchino nel 2001 e oggi conta cinque stabilimenti produttivi, una sede commerciale e un centro R&D – recentemente ampliato – nelle città di Nanchino, Shanghai, Langfang, Jiaxing, Qingdao e Jinan. La Cina rappresenta un mercato chiave per Brembo, generando oltre il 15% del fatturato annuo del Gruppo. Nel 2024, il business di Brembo in Cina è cresciuto del 7,7%, rispetto al 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .