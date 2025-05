Motori, design e cultura del made in Italy: gli Open Days di Ruote da Sogno prendono vita a Reggio Emilia

C’è un luogo, nel cuore dell’Emilia, dove il tempo si ferma e la passione per i motori si trasforma in esperienza. Il 10 e l’11 maggio andrà in scena Ruote da Sogno, una due giorni pensata per chi vede nelle auto e moto d’epoca non solo oggetti, ma storie da vivere. Gli open days Ruote da Sogno sono pronti a trasformare Reggio Emilia nella capitale italiana dell’heritage automobilistico.

Non solo motori: un’esperienza tra design, storia e passione

Oltre 10mila metri quadrati di esposizione tra indoor e outdoor ospiteranno centinaia di vetture iconiche, autentici gioielli a due e quattro ruote capaci di raccontare decenni di stile, innovazione e velocità. Dai modelli rari alle glorie delle competizioni, ogni veicolo è una testimonianza viva della genialità meccanica e del design italiano e internazionale.

Ma non è solo una mostra: è un’esperienza. Perché visitare Ruote da Sogno significa immergersi in uno stile di vita, in una cultura che unisce heritage, storytelling e intrattenimento. A rendere l’evento ancora più esclusivo due appuntamenti speciali. Il 10 maggio alle 15.00 arriverà Déesse Time, la carovana celebrativa per i 70 anni della mitica Citroën DS. L’11 maggio, invece, sarà il turno dei Rombodituono, portabandiera di uno stile automobilistico radicale e performante, pronti a conquistare il pubblico con esemplari fuori dal comune.

Motori e sapori: l’esperienza Ruote da Sogno è anche gourmet

Tra una visita e una sorpresa, anche il palato avrà la sua parte: un’area food truck offrirà una selezione di proposte gourmet e street food di qualità. Dai sapori affumicati di Ciccio’s Smoke ai burger ricercati di Bstradi, passando per le birre artigianali di Caboose e la tradizione del Panificio Reggiano, l’esperienza sarà multisensoriale.

Con ingresso libero, gli Open Days si candidano a diventare un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati, curiosi e famiglie. Un evento capace di unire cultura, industria, storia e innovazione. L’appuntamento è a Reggio Emilia, via Daniele da Torricella 29, dalle 9.30 alle 18.30.

