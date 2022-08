FORBES 100 WOMEN 2022

Deve la sua fama a Dolce & Gabbana, che nel 2005 la scelse per la sua prima campagna pubblicitaria. Da allora, tanti altri nomi del lusso come Missoni, Roberto Cavalli e Armani l’hanno voluta come volto e fatta sfilare in tutto il mondo. Nel 2007 ha debuttato nel mondo del cinema e sono iniziate le prime collaborazioni con quello televisivo. Dalla fine del 2015, inoltre, la supermodella è impegnata a sostenere il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Di recente, infine, il lancio del format video, visibile su YouTube, A letto con Bianca, in cui e intervista donne diventate influenti sui social.