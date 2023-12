Nel mondo, la violenza contro le donne interessa 1 donna su 3. Per arginare questo fenomeno, nel 2021 la psicologa clinicaha fondato, associazione no profit per la sicurezza in strada e contro la violenza di genere.

a cura di Roberta Maddalena

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Forbes Italia (@forbesitalia)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .