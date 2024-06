Il Politecnico di Milano è la prima in Italia: ecco la classifica delle migliori università del mondo

Il Politecnico di Milano si avvicina alla top 100 delle migliori università al mondo e conquista la vetta della classifica delle migliori università italiane. L’ateneo milanese, secondo la Qs World University Ranking 2025, è 111esimo su 1.503 atenei ed è entrato nell’8% mondiale. Mai nessuna italiana aveva ottenuto una posizione così alta in classifica. In crescita anche la Sapienza e l’Alma Mater di Bologna che si sono posizionate rispettivamente al 132esimo e al 133esimo posto.

Il giudizio

Nella classifica “QS World University Rankings by Subject” il Polimi era fra le prime dieci al mondo sia per la facoltà di Architettura e in Design che per Ingegneria meccanica e aeronautica. A fare la differenza nel giudizio generale, sono stati i punteggi ottenuti nella voce “International research network” (88.1), “Reputazione aziendale” (77) e “Sostenibilità” (72.6). L’ateneo milanese ha ottenuto un punteggio medio di 58.2.

Il punteggio più in Italia (69esimo al mondo) nella voce “Reputazione accademica” è dell’Alma Mater di Bologna (80.8), seguita dalla Sapienza di Roma (80.7). Al quarto posto in Italia c’è ancora l’Università di Padova, anche se rispetto alla precedente graduatoria è scesa di 17 posizioni. In crescita il Politecnico di Torino che ha guadagnato 11 posizioni e si è classificato al 241esimo posto.

LA TOP TEN DELLE ITALIANE

1. (111° Globale): Politecnico di Milano

2. (132° Globale): Università Sapienza di Roma

3. (133° Globale): Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

4. (236° Globale): Università di Padova

5. (241° Globale): Politecnico di Torino

6. (285° Globale): Università degli Studi di Milano

7. (347° Globale): Università Federico II di Napoli

8. (371° Globale): Università di Torino

9. (375° Globale): Università di Firenze

10. (382° Globale): Università di Pisa

LA TOP TEN GLOBALE

Il Mit di Boston è per la tredicesima volta in testa alla classifica delle migliori università al mondo. Al secondo posto sale l‘Imperial College di Londra che sale di ben quattro posizioni e supera Oxford (ora terza) e Cambridge (ora quinta). Nella top ten globale c’è una sola europea: l’Eth di Zurigo, che si conferma settima.

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stati Uniti

2. Imperial College London, Regno Unito

3. University of Oxford, Regno Unito

4. Harvard University, Stati Uniti

5. University of Cambridge, Regno Unito

6. Stanford University, Stati Uniti

7. ETH Zurich, Svizzera

8. National University of Singapore (NUS), Singapore

9. UCL, Regno Unito

10. California Institute of Technology (Caltech), Stati Uniti

