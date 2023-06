Nel mondo il Mit di Boston, in Italia il Polimi. La classifica delle migliori università

Le università italiane scalano lae nell’edizione 2024 raggiungono posizioni mai ottenute prima.

Il Politecnico di Milano, primo ateneo italiano in graduatoria, raggiunge la sua posizione più alta di sempre nel ranking. L’ateneo si classifica quest’anno al 123esimo posto su un totale di 1.500 università, con un miglioramento di 16 posizioni rispetto all’anno scorso ed entrando per la prima volta nel top 9% delle università globali. Il Polimi si posiziona tra le prime 100 università al mondo per reputazione accademica e aziendale. L’ateneo ha ottenuto, infatti, un miglioramento nel punteggio dell’Academic Reputation, passando dalla 96° alla 94° posizione. Anche gli indicatori di internazionalizzazione, come il numero di docenti e studenti internazionali, premiano il Politecnico.

L’edizione 2024 della classifica QS World University Rankings colloca inoltre la Sapienza al 134° posto nel mondo – il miglior risultato mai ottenuto dall’ateneo in questa classifica – conquistando il 2° posto assoluto in Italia. La Sapienza è seguita al terzo posto dall’Università di Bologna (154°). In particolare la Sapienza si è aggiudicata il primato nazionale in Employement Outcomes (1° in Italia e 101° al mondo) e International Research Network (1° in Italia e 33° al mondo).

Tra gli altri atenei italiani italiani in classifica troviamo l’Università di Padova, quarta tra le italiane e 219esima nel mondo; il Politecnico di Torino, quinto in Italia e 252esimo nel mondo e la Statale di Milano, sesta in Italia e 276esima nel mondo. Balzo in avanti dell’Università di Pisa che sale di 55 posizioni, collocandosi al 349° posto a livello globale e 8° in Italia, grazie in parte alla riduzione del peso attribuito al rapporto tra numero di studenti e numero di docenti che finora penalizzava il modello italiano rispetto a quello anglosassone.

La top ten globale

La classifica globale vede al primo posto il Massachussets Institute of Technology (MIT), seguito dall’Università di Cambridge e l’Università di Oxford.

Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of Cambridge University of Oxford Harvard University Stanford University Imperial College London ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology National University of Singapore (NUS) University College London (UCL) University of California, Berkeley (UCB)

