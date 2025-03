Tesla ai minimi dalle elezioni Usa. Il patrimonio di Elon Musk è crollato di 121 miliardi di $ in meno di 3 mesi

La persona più ricco del mondo, Elon Musk, che è anche il capo del taglio dei costi del presidente Donald Trump, ha subito un duro colpo al suo patrimonio netto. Intanto il mercato azionario trema per i dazi di Trump, facendo crollare le azioni della sua automobilistica Tesla.

Fatti principali

Il patrimonio netto di Musk è sceso di 8,8 miliardi di $ giovedì a 342,8 miliardi di $, secondo le stime in tempo reale di Forbes.

a 342,8 miliardi di $, secondo le stime in tempo reale di Forbes. La fortuna di Musk è ora in calo di 121,2 miliardi di $ rispetto al suo record di fine giornata di 464 miliardi di $ stabilito il 17 dicembre , quando le azioni Tesla hanno chiuso a un massimo storico di 480 $ ad azione.

rispetto al suo record di fine giornata di 464 miliardi di $ stabilito il , quando le azioni Tesla hanno chiuso a un massimo storico di In calo del 6% nella giornata, le azioni Tesla hanno chiuso a poco più di 263 $ , circa il 45% in meno rispetto al record di fine giornata stabilito alla fine dell’anno scorso.

, circa il 45% in meno rispetto al record di fine giornata stabilito alla fine dell’anno scorso. Tesla ha chiuso giovedì con il prezzo delle azioni più basso dal giorno delle elezioni.

Il crollo di Tesla è avvenuto mentre l’S&P 500 è sceso dell’1,8% ai minimi del 2025, mentre i dazi di Trump su Canada, Cina e Messico hanno intaccato il sentiment degli investitori.

Musk rimane di gran lunga la persona più ricca della Terra, superando il numero 2 Mark Zuckerberg, ceo di Meta, di oltre 120 miliardi di dollari.

Fatto sorprendente

Per mettere in prospettiva i 121 miliardi di dollari persi da Musk, la decima persona più ricca del pianeta, l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer, ha un patrimonio netto stimato di 118,9 miliardi di dollari in totale. La persona più ricca dell’Asia, l’indiano Mukesh Ambani, ha una fortuna di 89,8 miliardi di dollari.

In cifre

4,8%. È quanto sono aumentate le azioni Tesla dal giorno delle elezioni a giovedì, una frazione del rally del 91% di cui hanno goduto fino al 17 dicembre. L’iniziale impennata post-elettorale di Tesla è avvenuta quando Wall Street ha scommesso che la donazione di quasi 300 milioni di dollari di Musk per gli sforzi elettorali di Trump e del GOP si sarebbe tradotta in una grande vittoria per Tesla, che trarrebbe vantaggio soprattutto da una regolamentazione più leggera per le sue iniziative di guida autonoma. Musk è ancora più ricco di 78 miliardi di dollari rispetto al giorno delle elezioni, beneficiando in parte delle valutazioni più elevate per le sue società private SpaceX e xAI.

Background

Tesla è particolarmente sensibile ai dazi poiché la Cina è il secondo mercato più grande per i suoi veicoli elettrici e l’azienda, come altre case automobilistiche americane, fa affidamento sulle importazioni dal Canada per produrre le sue auto. I dazi “avranno un impatto sulla nostra attività e redditività” considerando che Tesla “dipende ancora molto da parti provenienti da tutto il mondo per tutte le nostre attività”, ha avvertito a gennaio il direttore finanziario di Tesla, Vaibhav Taneja. Musk è probabilmente il membro più importante dell’amministrazione Trump in quanto capo del Department of Government Efficiency (DOGE).

Citazione

“Il coinvolgimento di Musk con DOGE e con l’amministrazione Trump potrebbe influenzare in generale alcuni acquirenti negli Stati Uniti e in Europa, il che complica la situazione dal punto di vista della domanda”, ha scritto giovedì l’analista di Baird Ben Kallo in una nota ai clienti.

