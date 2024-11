Tesla vola in Borsa: cosa sappiamo dell’impatto di Trump sull’azienda di veicoli elettrici di Musk

Le azioni Tesla sono balzate in seguito a un report che indica che il presidente eletto Donald Trump accelererà le normative sulle auto a guida autonoma, inviando un segnale positivo su come Trump supervisionerà il gigante dei veicoli elettrici guidato dall’uomo più ricco del mondo e stretto alleato di Trump, Elon Musk. Il report arriva pochi giorni dopo che le azioni Tesla sono crollate a causa del piano di Trump di uccidere una politica favorevole all’azienda.

Fatti principali

Le azioni Tesla sono salite del 7% a $ 344, scambiando vicini ai massimi di 2,5 anni di $ 360 stabilito lunedì scorso mentre gli investitori si riversavano sulle azioni dopo le elezioni statunitensi.

Il rally delle azioni segue un report di domenica pomeriggio di Bloomberg – che cita fonti anonime – secondo cui il team di transizione di Trump spingerà il Dipartimento dei trasporti a sviluppare un quadro normativo per i veicoli senza conducente. Una mossa che potrebbe aiutare a portare il Cybercab recentemente svelato da Tesla sulle strade americane entro il 2026, come da obiettivi di Musk.

Il report accenna a un importante cambiamento di atteggiamento da parte dell’attuale Dipartimento dei trasporti, la cui subagenzia National Highway Traffic Safety Administration sta indagando sulla sicurezza dei programmi di guida semi-autonoma di Tesla a causa delle prestazioni del sistema in condizioni di scarsa visibilità.

Questo sarebbe un punto di svolta chiave poiché Musk dice agli azionisti di investire nella società solo se credono che Tesla possa risolvere il problema della guida autonoma.

Trump potrebbe “potenzialmente porre fine alle indagini della NHTSA contro Tesla”, hanno osservato gli analisti di Bernstein guidati da Toni Sacconaghi Jr. in una nota ai clienti, lanciando diversi percorsi per il presidente eletto per aiutare a portare le auto senza conducente di Tesla sulle strade.

Tra questi, un emendamento del Congresso al Vehicle Safety Act per accelerare il ritmo dei test su strada per i veicoli e usare la pressione legislativa per “indurre gli stati a fornire un percorso più semplice verso test più diffusi per Tesla [Full Self-Driving] o altrimenti affrontare quote autostradali ridotte o altre sanzioni”.

In che altro modo Trump avrà un impatto su Tesla?

Il piano segnalato per dare priorità all’approvazione della guida autonoma è l’indicazione più recente di come il regime Trump gestirà la regolamentazione di Tesla. L’amministrazione Trump prevede di porre fine al credito d’imposta federale di $ 7.500 per gli acquirenti di veicoli elettrici, ha riferito Reuters la scorsa settimana, spingendo brevemente le azioni Tesla verso una correzione del 10% a causa di una minore domanda potenziale per le sue auto. Gli analisti però considerano il cambiamento potenzialmente più dannoso per altri produttori di veicoli elettrici che per Tesla.

L’azienda potrebbe anche essere pesantemente colpita dalle politiche commerciali aggressive per la Cina sostenute da Trump, poiché circa il 30% delle vendite di veicoli Tesla proviene dalla Cina. Alcuni esperti ritengono però che Musk, che si è espresso contro i dazi, potrebbe avere una voce forte nell’elaborazione di una politica commerciale più favorevole a Tesla, potenzialmente tramite esenzioni. Il gruppo Bernstein ha identificato diverse altre aree in cui l’amministrazione Trump potrebbe avere un impatto su Tesla, tra cui uno scenario “stravagante ma comunque plausibile” in cui Trump ordina la sostituzione dei quasi 700.000 veicoli del governo federale con le Tesla.

La citazione principale

“Sono a favore delle auto elettriche, devo esserlo perché Elon mi ha sostenuto molto fortemente”, ha affermato Trump ad agosto.

Valutazione Forbes

Già la persona più ricca del pianeta, Musk si è arricchito di oltre 50 miliardi di dollari dalle elezioni, poiché le azioni Tesla sono aumentate grazie in gran parte alla prospettiva di una regolamentazione più favorevole. Il suo patrimonio netto di 315 miliardi di dollari, aumentato di 11 miliardi di dollari lunedì, è di oltre 85 miliardi di dollari superiore a quello di chiunque altro.

Background

Musk è anche il proprietario della piattaforma di social media X e l’amministratore delegato e maggiore azionista dell’appaltatore governativo aerospaziale SpaceX e della startup di intelligenza artificiale generativa xAI. “La vittoria di Trump potrebbe anche rivelarsi potenzialmente ancora più positiva per le altre attività di Elon Musk” rispetto a Tesla, poiché anche quelle aziende trarranno vantaggio da una regolamentazione più amichevole, ha teorizzato Sacconaghi.

Musk, che ha donato ben oltre 100 milioni di dollari per gli sforzi elettorali di Trump, è apparso inseparabile dal presidente eletto questo mese e ha pesato pubblicamente e privatamente sul processo di transizione. Il miliardario è stato scelto la scorsa settimana per guidare una commissione incentrata sulla riduzione dei costi nel governo federale, il Department of Government Efficiency.

