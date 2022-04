Così questa dermatologa accompagna i pazienti in un percorso di cura consapevole

Articolo tratto dal numero di aprile 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Cliniche mediche all’avanguardia, specializzate sulle terapie dell’acne. A testimoniare il successo di Medicinæ – cliniche mediche fondate dai soci Ines Mordente, dermatologa, Riccardo Cassese e Francesco Puglia, medici chirurghi maxillo-facciali ed estetici – sono gli oltre 20mila pazienti all’anno trattati con protocolli personalizzati per problematiche di pelle, in particolar modo con acne e macchie/cicatrici post acne, con un tasso di successo terapeutico superiore al 90% dei casi, anche in quelli più complessi, con quadri clinici importanti e complicati anche da altre patologie di base.

La prima sede di Medicinæ è nata nel 2012 a Napoli, dalla sinergia e dall’esperienza dei tre soci. Oggi la clinica è presente anche a Roma e Milano ed è il primo centro medico privato in Italia per numeri di accessi di pazienti con problematiche di acne. Si occupa a 360 gradi di dermatologia e dermochirurgia, propone mappature dei nei, medicina estetica e anti-age viso e corpo, terapie per caduta capelli, macchie cutanee, laser, chirurgia estetica, chirurgia maxillo facciale, chirurgia orale, implantologia avanzata. Mordente, Cassese e Puglia non smettono però mai di aggiornare le proprie competenze: sono anche docenti in vari master universitari e collaborano con aziende internazionali nello sviluppo di dispositivi medici e cosmetici.

Mordente, laureata con specializzazione in Dermatologia e malattie veneree con il massimo dei voti, durante il percorso universitario ha deciso di approfondire i suoi studi sulle malattie della pelle, acne, nevoscopia, diagnosi e prevenzione del melanoma. Ha vissuto per un periodo a New York, dove ha vinto una fellowship in dermatologia presso l’ospedale Sloan Kettering Cancer Center, nonché per altri lunghi periodi tra Miami e Barcellona.

Oggi Mordente svolge la sua attività come dermatologa e medico estetico presso le cliniche Medicinæ e in consulenza presso altri centri, dove pratica visite specialistiche di dermoestetica, dermatologia clinica e allergologica, venereologia, dermatologia pediatrica, medicina estetica e rigenerativa. “Sono felice di rappresentare un punto di riferimento come dermatologa a portata di click per i tanti pazienti che visito, vip e non solo, e per tutti coloro che mi seguono online, fornendo divulgazione scientifica corretta in un web troppo spesso saturo di informazioni fornite erroneamente da non specialisti del campo”.

Formulatrice della linea dermatologica Lamuselab, da anni Mordente fornisce ai suoi pazienti gli strumenti per conoscere la propria pelle e, nel caso dell’acne, intraprendere un percorso di cura consapevole. “Per contrastare questa patologia i farmaci non sono sufficienti; al contrario, sono necessarie abitudini di skincare composte da tanti piccoli gesti che vanno rinnovati metodicamente”. È proprio questo il principio alla base di #AcneRevolution, il metodo innovativo che, se seguito correttamente, permette di passare nel giro di poco tempo da una pelle con imperfezioni a una pelle luminosa e sana.

Nel volume #AcneRevolution, edito da Sperling & Kupfer, l’autrice trasmette nozioni indispensabili per conoscere la propria pelle e affrontare nel modo più efficace l’acne approfondendo cause, vantaggi e svantaggi delle possibili terapie, il rapporto con alimentazione, ormoni, microbiota e molto altro. “Ho voluto proporre pratiche schede di beauty routine studiate per ogni fase della vita e per ogni periodo dell’anno e moltissimi consigli pratici per ottenere i migliori risultati anche con un semplice fai da te da casa”.

