La Berkshire Hathaway di Warren Buffett è la più grande società quotata del mondo: è prima nella Forbes Global 2000

Per la prima volta Berkshire Hathaway è la più grande società quotata al mondo. La holding di Warren Buffett ha scavalcato la Industrial and Commercial Bank of China al primo posto della classifica Forbes Global 2000. La banca cinese, in testa nelle ultime nove edizioni, è seconda, davanti alla Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco), che pochi giorni fa è tornata a essere la società con la più alta capitalizzazione di mercato al mondo.

La classifica comprende aziende di 58 paesi. Gli Stati Uniti sono i più rappresentati, con 590 società. Seguono Cina (297, o 351 se si considerano anche le 54 di Hong Kong) e il Giappone (196). Il Regno Unito, sesto, è il paese europeo con più aziende in classifica (57), davanti a Francia (54) e Germania (52).

Le prime dieci

La classifica Global 2000 viene stilata in base a quattro parametri: il fatturato, gli utili, gli asset e la capitalizzazione di mercato. Berkshire Hathaway ha conquistato il primo posto con un fatturato di 276 miliardi di dollari, 90 miliardi di utili, asset per 959 miliardi e una valutazione di mercato di 741 miliardi.

Le prime nove posizioni, a eccezione di Saudi Aramco, sono occupate da Stati Uniti e Cina. Al quarto posto c’è JPMorgan Chase, che precede China Construction Bank e le due principali aziende tecnologiche al mondo: Amazon e Apple. Seguono quindi altre due banche: la Agricultural Bank of China e la Bank of America. Le prime dieci posizioni sono completate da Toyota.

Il resto della Forbes Global 2000

Per trovare la prima azienda europea bisogna scendere fino al 16esimo posto. A occuparlo è Shell, che è preceduta anche da Alphabet, Microsoft, Bank of China, Samsung ed Exxon Mobil. Proprio Exxon e Shell sono tra le società che hanno guadagnato più posizioni, grazie all’aumento del prezzo del petrolio: lo scorso anno erano al 317esimo e al 324esimo posto. Nel campo farmaceutico, invece, Moderna ha guadagnato addirittura 1.218 posizioni: dalla 1.590esima alla 372esima posizione.

Le società italiane in classifica sono 26, tre in più dell’anno scorso. La prima è sempre Enel, davanti a Eni e Intesa Sanpaolo.

I nuovi ingressi nella Global 2000 sono 28, di cui 25 in seguito a un’ipo nell’ultimo anno. La posizione più alta è di Daimler Truck (323esima), che si è separata da Mercedes e si è quotata in Borsa nel dicembre 2021. Sono entrate in classifica anche Universal Music Group (890esima), DiDi (1.323esima) e Rivian (1.439esima)

L’industria più presente è quella bancaria, con il 14,5% delle società. Seguono quella finanziaria (7,3%), le costruzioni (6,35%), i materiali (5,85%) e il settore del petrolio e del gas (5,3%).

Il contesto

Il totale delle capitalizzazioni di mercato delle aziende della Global 2000 è di 76.500 miliardi di dollari: il 4% in meno di un anno fa. Di conseguenza, la valutazione minima necessaria per entrare nella Global 2000 è calata: dagli 8,26 miliardi di dollari del 2021 ai 7,6 miliardi del 2022.

Per tutti gli altri criteri, però, la soglia è aumentata, a dispetto della pandemia, della guerra in Ucraina e delle sue ricadute sull’economia. La somma dei fatturati – 47.600 miliardi di dollari – è infatti cresciuta del 20%, mentre quella dei profitti è addirittura raddoppiata e ha raggiunto i cinquemila miliardi. Il valore degli asset gestiti dalle società è di 233.700 miliardi: il 5% in più rispetto al 2021.

Forbes sottolinea però che i bilanci “mascherano una nuova realtà economica, priva di stimoli governativi. I prezzi delle azioni sono molto più bassi, ora che l’inflazione e una svolta ribassista dei mercati hanno frenato la ripresa”.

La lista Forbes Global 2000

Di seguito la lista delle prime 20 società della Forbes Global 2000. I dati considerati erano i più recenti a disposizione il 22 aprile. A questo link è disponibile la lista completa. Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Berkshire Hathaway

Capitalizzazione: 741 miliardi

Fatturato: 276 miliardi

Utili: 90 miliardi

Asset: 959 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: finanza

2 | Industrial and Commercial Bank of China

Capitalizzazione: 214 miliardi

Fatturato: 208 miliardi

Utili: 54 miliardi

Asset: 5.520 miliardi

Paese: Cina

Settore: banche

3 | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco)

Capitalizzazione: 2.290 miliardi

Fatturato: 400 miliardi

Utili: 105 miliardi

Asset: 576 miliardi

Paese: Arabia Saudita

Settore: petrolio e gas

4 | JPMorgan Chase

Capitalizzazione: 374 miliardi

Fatturato: 125 miliardi

Utili: 42 miliardi

Asset: 3.950 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: finanza

5 | China Construction Bank

Capitalizzazione: 181 miliardi

Fatturato: 202 miliardi

Utili: 47 miliardi

Asset: 4.750 miliardi

Paese: Cina

Settore: banche

6 | Amazon

Capitalizzazione: 1.470 miliardi

Fatturato: 470 miliardi

Utili: 33 miliardi

Asset: 421 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: vendita al dettaglio

7 | Apple

Capitalizzazione: 2.640 miliardi

Fatturato: 379 miliardi

Utili: 101 miliardi

Asset: 381 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: tecnologia

8 | Agricultural Bank of China

Capitalizzazione: 133 miliardi

Fatturato: 181 miliardi

Utili: 37 miliardi

Asset: 4.560 miliardi

Paese: Cina

Settore: banche

9 | Bank of America

Capitalizzazione: 303 miliardi

Fatturato: 97 miliardi

Utili: 31 miliardi

Asset: 3.240 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: banche

10 | Toyota Motor

Capitalizzazione: 238 miliardi

Fatturato: 282 miliardi

Utili: 28 miliardi

Asset: 552 miliardi

Paese: Giappone

Settore: beni di consumo durevoli

11 | Alphabet

Capitalizzazione: 1.580 miliardi

Fatturato: 257 miliardi

Utili: 76 miliardi

Asset: 359 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: IT software & servizi

12 | Microsoft

Capitalizzazione: 2.050 miliardi

Fatturato: 185 miliardi

Utili: 71 miliardi

Asset: 340 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: IT software & servizi

13 | Bank of China

Capitalizzazione: 118 miliardi

Fatturato: 152 miliardi

Utili: 34 miliardi

Asset: 4.190 miliardi

Paese: Cina

Settore: Banche

14 | Samsung Group

Capitalizzazione: 367 miliardi

Fatturato: 224 miliardi

Utili: 34 miliardi

Asset: 359 miliardi

Paese: Corea del Sud

Settore: tecnologia

15 | Exxon Mobil

Capitalizzazione: 360 miliardi

Fatturato: 281 miliardi

Utili: 23 miliardi

Asset: 339 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: petrolio e gas

16 | Shell

Capitalizzazione: 211 miliardi

Fatturato: 262 miliardi

Utili: 20 miliardi

Asset: 404 miliardi

Paese: Olanda

Settore: petrolio e gas

17 | Ping An Insurance (Group) Company of China

Capitalizzazione: 122 miliardi

Fatturato: 181 miliardi

Utili: 16 miliardi

Asset: 1.590 miliardi

Paese: Cina

Settore: assicurazioni

18 | Wells Fargo

Capitalizzazione: 177 miliardi

Fatturato: 84 miliardi

Utili: 21 miliardi

Asset: 1.940 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: banche

19 | Verizon Communications

Capitalizzazione: 218 miliardi

Fatturato: 134 miliardi

Utili: 22 miliardi

Asset: 367 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: servizi di telecomunicazioni

20 | AT&T

Capitalizzazione: 142 miliardi

Fatturato: 163 miliardi

Utili: 17 miliardi

Asset: 552 miliardi

Paese: Stati Uniti

Settore: servizi di telecomunicazioni

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti