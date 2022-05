100 Best in Class, l’intervista ai tre premiati della categoria Competenza

I cento migliori commercialisti e consulenti del lavoro italiani sono stati selezionate per 100 Best In Class, evento targato TeamSystem e Euroconference andato in scena a Villa Erba a Cernobbio, sulla riva del Lago di Como. Durante la serata, moderata dal direttore di Forbes Italia Alessandro Rossi e da Giacomo Busacca, general manager BU professional solutions di TeamSystem, sono stati premiati i migliori tre per ciascuna delle quattro categorie (Competenza, Crescita, Innovazione Digitale e Valore Economico), per poi concludere con la menzione speciale per uno studio commercialista marchigiano.

Sono stati premiati sul palco di Villa Erba per la loro capacità di affiancare le imprese e renderle più efficienti, di sfruttare le possibilità offerte dall’innovazione digitale e registrare una crescita importante in termini di competenze e di volume di business, sia per loro stessi, sia per i clienti. I Best In Class che riproponiamo oggi appartengono alla categoria Competenza, dove sono stati inclusi gli studi che sono cresciuti maggiormente rispetto all’anno della propria costituzione in termini di ambiti disciplinari coperti e competenze.

Gli studi selezionati per la categoria Competenza di 100 Best In Class

Clarity Group – Alberto Pirone

Rödl & Partner – Giampiero Guarnerio

Studio Bortoletto – Alberto Bortoletto

Qui sotto, l’intervista ai tre studi premiati da Alessandro Rossi e Giacomo Busacca.

