“L’esperienza d’acquisto si è trasformata in un investimento”: così Dario Colombo spiega le trasformazioni dell’alta orologeria

Articolo tratto dal numero di giugno 2022 di Forbes Italia. Abbonati!

Fra gli indirizzi storici dell’orologeria italiana spicca quello della Gioielleria Colombo, situata tra le provincie di Lecco e Monza. Un contesto strategico, quello della Brianza, che rientra tra le prime cinque aree italiane più ricche del Paese. E fulcro imprenditoriale, nonché terreno fertile, che ha permesso di accogliere in 70 anni di attività della famiglia Colombo ben 20mila clienti di cui oggi 400 attivi.

Una storia di successi, basata su una longeva tradizione di famiglia, oggi alla quarta generazione. Disposta su due piani, la boutique di Casatenovo nella provincia di Lecco è un percorso di vibranti emozioni dove gioielli e orologi trovano la loro migliore vetrina in un itinerario suggestivo. A ciò si aggiungono la competenza, precisione e preparazione quali diktat imprescindibili che rendono questa realtà orgogliosa di far parte della rete globale di rivenditori autorizzati Rolex.

Tra le novità 2022 della gioielleria c’è proprio l’ampliamento dell’assistenza post vendita con l’inserimento del test della valvola per elio, in dotazione ai modelli Rolex Sea-Dweller. La lunga expertise di Gioielleria Colombo si fonde quindi con i consigli della casa madre, fornendo al cliente finale un’assistenza eccellente, qualificata e con risultati duraturi nel tempo. Il Sea-Dweller e il Rolex Deepsea sono segnatempo subacquei ultraresistenti progettati da Rolex per l’esplorazione delle profondità marine. Impermeabili fino a 1.220 metri per il Sea-Dweller e 3.900 metri per il Rolex Deepsea, e lanciati rispettivamente nel 1967 e nel 2008, questi modelli rappresentano la massima espressione della leadership di Rolex nel campo dell’orologeria subacquea.

“Il percorso imprenditoriale è sempre più assimilabile a un cammino, soprattutto culturale. Questo rappresenta un valore aggiunto per l’azienda, un plus sempre molto apprezzato dal cliente. Gioielleria Colombo, nel corso degli anni, ha ideato numerose iniziative a carattere filantropico, sociale e culturale, ponendosi come collettore di esperienze di valore per la comunità. Oggi non è più pensabile scindere commercio e cultura poiché il binomio permette di costruire un rapporto privilegiato con gli azionisti. Pensare solo al concetto di business non è vincente, a lungo termine. Le iniziative portate avanti dalla nostra azienda ci hanno permesso di costruire un’immagine salda e radicata, che viene confermata durante l’esperienza d’acquisto”, ha detto Dario Colombo, amministratore unico di Cori Monza SpA. Esperienza di acquisto che, soprattutto nel mondo degli orologi, si è molto evoluta.

“Oggi il cliente esige un servizio, prima ancora che un prodotto: quando si reca nelle nostre boutique è sempre per un motivo speciale. Possiamo affermare che l’esperienza d’acquisto si è trasformata anche in investimento, e questo perché l’orologio è un bene che, se scelto con la giusta attenzione, può portare benefici economici futuri. Ciò non va ovviamente inteso come fattore speculativo, bensì come riserva a lungo termine. Acquistare un orologio è un’operazione sempre delicata perché entrano in gioco fattori determinanti quali l’uso, l’obiettivo iniziale e il budget. Il cliente è sempre più preparato ed esigente, va quindi accompagnato con garbo e competenza nella sua scelta”.

Una delle grandi novità di quest’anno è l’apertura in una nuova città strategica, in sinergia con grandi brand mondiali: “Il futuro è di chi non si ferma mai. Stiamo compiendo un’operazione davvero speciale che si concretizzerà entro la fine del 2022 a Monza, che condivide con la nostra realtà valori quali storicità, raffinatezza, lusso e al tempo stesso semplicità”. Un’eccellenza italiana e una grande tradizione familiare che guarda al futuro con forza, a conferma che l’esperienza d’acquisto fisica non ha uguali e il valore umano, l’expertise e la passione sono imprescindibili ancor più in un segmento delicato e complesso come quello dell’alta orologeria, dove gli appassionati si aspettano un riferimento per avvicinarsi alla scoperta delle meraviglie da polso, e dove i collezionisti più esigenti amano scoprire le proposte più nuove ed esclusive.

“Le generazioni future dovranno interpretare i valori ereditati, ovvero esporre la propria cultura generale unita a quella imprenditoriale. Per noi è fondamentale trasmettere al cliente la nostra preparazione, e questa filosofia si è sempre rivelata vincente. Ci ha permesso, e ci permette tutt’oggi, di instaurare un rapporto di fiducia con il cliente perché quest’ultimo si trova a interagire con una persona preparata e sicura. Sono certo che la next generation tramanderà i valori chiave di Gioielleria Colombo, sapientemente aggiornati e al passo con i tempi.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.