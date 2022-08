“Blocchiamo i prezzi di 100 prodotti”: così in Francia Carrefour vuole contrastare l’inflazione

“In un momento in cui tutto costa di più e costringe a dover tirare la cinghia, abbiamo deciso di abbassare i nostri margini di guadagno”. Carrefour annuncia in Francia un blocco dei prezzi per limitare gli effetti negativi dell’inflazione sulla spesa dei suoi clienti.

“Carrefour sta intensificando i suoi sforzi per consentirvi di mantenere il più possibile la vostra quotidianità”, spiega Carrefour sul sito. “Affinché tu possa continuare a vivere senza privarti di nulla, ti supportiamo con la nostra iniziativa Anti-Inflation Challenge“.

100 prodotti a prezzo fisso

Come riporta Reuters, da lunedì 22 agosto e fino al 30 novembre, l’operazione “100 prodotti a prezzo fisso per 100 giorni” sarà promossa in tutti i suoi negozi in Francia (e su Carrefour.fr), contribuendo così a preservare il potere d’acquisto di il francese. “Mentre l’inflazione continua a pesare sui bilanci delle famiglie, Carrefour agisce a favore del potere d’acquisto dei propri clienti impegnandosi a bloccare per 100 giorni il prezzo di 100 prodotti dei propri marchi”, si spiega nel comunicato dell’insegna diffuso da LSA France.

L’operazione copre varie fasce di prodotti: alimentari e non alimentari (prodotti per l’igiene, detersivi, abbigliamento, piccoli elettrodomestici, ecc.) .

Un’operazione anti-inflazione avviata a giugno

“Questa iniziativa si inserisce nella sfida anti-inflazione di Carrefour, lanciata all’inizio di giugno, che ha consentito di offrire ai consumatori un paniere di 30 prodotti essenziali a meno di 30 euro, per tutto il mese di luglio, oltre a un’operazione ‘prezzi bloccati’ ancora in corso. Si tratta di 200 prodotti sui quali Carrefour continua a impegnarsi a ridurre i propri margini in modo da far sentire il meno possibile, se non del tutto, gli aumenti di prezzo”, prosegue il comunicato.

