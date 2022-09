Chi sono i 10 giovani creator digitali italiani selezionati da Meta

150 creator digitali emergenti, provenienti da tutto il mondo, che si sono distinti per la capacità di di realizzare contenuti video e format originali, coinvolgenti e interattivi. Sono i Creators of Tomorrow, i migliori content creator di Facebook e Instagram scelti direttamente da Meta, la società madre dei due social network. Tra questi 150, dieci sono italiani.

Dal gaming allo sport

I dieci Creators of Tomorrow italiani rappresentano tutto l’ampio ventaglio di contenuti presente sui social network. C’è chi viene dal mondo del gaming, come Fjona Cakalli, ideatrice dei siti Games Princess e Tech Princess. Aya Mohammed e Sumaia Saiboub raccontano invece la loro visione della moda e dell’estetica con un fortissimo senso di identità culturale, profondamente radicato nelle loro origini. Eugenia Longo, influencer affetta da alopecia, condivide poi la propria creatività nel segno della self-acceptance.

Non manca ovviamente chi si diverte a creare contenuti dietro ai fornelli, come le ragazze di Cibosupersonico, ideatrici di esperienze culinarie a base di piatti sani e a base vegetale, o Chiara’s Cakery, che ha fatto della pasticceria la sua missione di vita. Macy Fancy rappresenta il mondo del beauty, mentre la campionessa di nuoto paralimpica Arianna Talamona quello dello sport. Nella lista stilata da Meta ci sono anche due artisti: Francesco Spedicato, che ispira ed emoziona i follower attraverso i suoi disegni, e Ceppeland, musicista e videomaker specializzato in effetti visivi.

Un aiuto per la loro carriera

Per stilare la lista dei Creators of Tomorrow, Meta ha scelto le giovani personalità presenti sui social network che più delle altre cavalcano le nuove tendenze culturali e scoprono strade innovative per fare business. La società di Mark Zuckerberg le aiuterà a farsi strada nelle loro carriere, fornendo strumentazioni e risorse all’avanguardia.

Workshop ed eventi esclusivi

Per fare ciò, Meta organizzerà in giro per il mondo workshop e masterclass. I Creators of Tomorrow avranno poi la possibilità di esprimere il massimo della loro creatività a eventi esclusivi come il Superbloom Festival in Germania, la mostra d’arte immersiva alle Piramidi di Giza Forever is Now e all’EMEA Creator Week, che si terrà a novembre alla Tate Britain di Londra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.