Inizia l’era di re Carlo III dopo la morte della regina Elisabetta: ecco tutta la linea di successione per il trono d’Inghilterra

Quando la regina Elisabetta II è morta giovedì pomeriggio, la corona è passata immediatamente al figlio maggiore ed erede, l’attuale re Carlo III, come prevede il sistema di monarchia costituzionale del Regno Unito.

Aspetti principali

Carlo è ora re, ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato che ha annunciato la morte di Elisabetta. La cerimonia di incoronazione per il nuovo monarca (ha assunto il titolo regnante di re Carlo III, ha detto giovedì il primo ministro britannico Liz Truss), tradizionalmente tenuta nell’Abbazia di Westminster, sarà programmata più tardi.

è ora re, ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato che ha annunciato la morte di Elisabetta. La cerimonia di incoronazione per il nuovo monarca (ha assunto il titolo regnante di re Carlo III, ha detto giovedì il primo ministro britannico Liz Truss), tradizionalmente tenuta nell’Abbazia di Westminster, sarà programmata più tardi. Il primo in linea di successione al trono è ora il figlio maggiore di Carlo, il principe William , che insieme alla moglie Kate sono i rappresentanti più in vista della famiglia.

, che insieme alla moglie Kate sono i rappresentanti più in vista della famiglia. Il secondo in linea di successione è il figlio di William, il principe George , di 9 anni, che frequenta la scuola elementare e ha iniziato a partecipare a più impegni con i genitori, avendo debuttato quest’anno alle finali di Wimbledon, una tradizione reale (dopo George, i prossimi nella linea di successione sono i suoi due giovani fratelli, la principessa Charlotte, di 7 anni, e il principe Louis, di 4 anni).

, di 9 anni, che frequenta la scuola elementare e ha iniziato a partecipare a più impegni con i genitori, avendo debuttato quest’anno alle finali di Wimbledon, una tradizione reale (dopo George, i prossimi nella linea di successione sono i suoi due giovani fratelli, la principessa Charlotte, di 7 anni, e il principe Louis, di 4 anni). Il fratello minore del principe William, Harry , 37 anni, secondogenito di Carlo e della principessa Diana, è ora quinto nella linea di successione, dopo i figli di William.

, 37 anni, secondogenito di Carlo e della principessa Diana, è ora quinto nella linea di successione, dopo i figli di William. I prossimi in ordine di tempo sono il figlio e la figlia di Harry con la moglie americana Meghan Markle, Archie (3 anni) e Lilibet Mountbatten-Windsor (1 anno), che risiedono tutti in California dopo che Harry e Meghan hanno lasciato l’incarico di reali anziani nel 2020.

Dopo i figli e i nipoti di Carlo, il prossimo in linea di successione al trono è il secondogenito di Elisabetta, il principe Andrea, 62 anni, che si è ritirato dalle funzioni reali nel 2019 in seguito all’indignazione dell’opinione pubblica per la sua amicizia con il finanziere in disgrazia Jeffrey Epstein (a febbraio ha patteggiato una causa per abusi sessuali con una delle accusatrici di Epstein per una somma non rivelata).

Background

Elisabetta è morta giovedì al Castello di Balmoral, la sua residenza privata in Scozia. Buckingham Palace aveva annunciato all’inizio della giornata la preoccupazione da parte dei medici per la salute della regina.

I membri anziani della famiglia reale, tra cui William, Andrew e il terzo figlio di Elisabetta, Edward, e sua moglie Sophie, sono stati fotografati mentre arrivavano in Scozia per starle accanto. La notizia arriva dopo che Elisabetta, 96 anni, ha sofferto di problemi di salute nell’ultimo anno.

Fatti sorprendenti

Il titolo regale di Carlo porta con sé un certo bagaglio reale. Re Carlo I fu giustiziato per tradimento nel 1649 durante la guerra civile inglese e suo figlio Carlo II dovette affrontare la Grande Peste di Londra e il Grande Incendio della capitale inglese durante la sua permanenza sul trono. Prolifico allevatore di cani, i Cavalier King Charles Spaniel sarebbero stati chiamati così in suo onore.

Carlo Edoardo Stuart, pretendente al trono giacobita, fu chiamato re Carlo III dai suoi sostenitori nel XVIII secolo, anche se non riuscì a prendere il potere. Nel 2005, secondo i media britannici, Carlo avrebbe preso in considerazione la possibilità di scegliere un altro nome per il suo titolo regale, cosa che Clarence House ha negato.

Sullo sfondo

Sebbene il sovrano del Regno Unito sia il capo di Stato ufficiale, non svolge più un ruolo politico o esecutivo nel governo britannico. Per Buckingham Palace, invece, i re e le regine svolgono funzioni costituzionali e di rappresentanza per tutto l’anno, con il sostegno dei loro familiari più stretti. Negli ultimi anni, Carlo si è fatto avanti per assumere alcuni dei compiti reali della madre.

All’inizio di quest’anno, Elisabetta ha indicato che avrebbe voluto che la seconda moglie di Carlo, Camilla, diventasse regina consorte piuttosto che principessa consorte, una mossa ampiamente vista come un’approvazione nei confronti della coppia dopo i loro anni difficili. Buckingham Palace ha confermato che Camilla è ora regina consorte nel comunicato che annuncia la morte di Elisabetta.

